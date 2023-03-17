«Дом без воспоминаний»: чужой души закоулки

Мальчик пропал восемь месяцев назад – а теперь его нашли в лесу. Ухоженным, сытым. Молчаливым. Нико отзывается на имя, понимает, что ему говорят, но пока не проронил ни слова. И, соответственно, не ответил, где был все это время, а главное – где его мама, пропавшая вместе с ним. Полиция, естественно, подозревает худшее: женщину убили, Нико и есть убийца. В таких проблемных случаях обычно вызывают Пьетро Джербера, специалиста по работе с травмированными детьми. Но и он не смог помочь следствию. Сеанс гипноза с Нико ничего не объяснил, скорее еще сильнее запутал. Главную странность Джербер осознал лишь спустя некоторое время: а ведь у этого мальчика немигающий взгляд! Буквально – вопреки всем законам природы Нико никогда не моргает.