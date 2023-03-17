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«Дом без воспоминаний»: чужой души закоулки

Новый триллер Донато Карризи про флорентийского гипнолога напоминает компьютерный квест
Николай Корнацкий , критик

Мальчик пропал восемь месяцев назад – а теперь его нашли в лесу. Ухоженным, сытым. Молчаливым. Нико отзывается на имя, понимает, что ему говорят, но пока не проронил ни слова. И, соответственно, не ответил, где был все это время, а главное – где его мама, пропавшая вместе с ним. Полиция, естественно, подозревает худшее: женщину убили, Нико и есть убийца. В таких проблемных случаях обычно вызывают Пьетро Джербера, специалиста по работе с травмированными детьми. Но и он не смог помочь следствию. Сеанс гипноза с Нико ничего не объяснил, скорее еще сильнее запутал. Главную странность Джербер осознал лишь спустя некоторое время: а ведь у этого мальчика немигающий взгляд! Буквально – вопреки всем законам природы Нико никогда не моргает.

Донато Карризи не только один из лучших и самых популярных европейских детективщиков, но и один из самых креативных в плане продвижения. Пока другие годами ждут, когда их книгами заинтересуются большие продюсеры, Карризи... сам экранизирует свои романы как режиссер и сценарист. Его первый фильм «Девушка в тумане» (2017) с Тони Сервилло («Великая красота») и Жаном Рено («Леон») даже завоевал итальянского «Оскара» – кинопремию «Давид ди Донателло» за лучший дебют. Во втором – «Девушка в лабиринте» (2019) – помимо Сервилло появился не кто иной, как Дастин Хоффман («Тутси»). Последняя на сегодня картина «Девушка в бездне», вышедшая в Италии в прошлом году, обошлась без звезд, и это в большей степени драма, чем предыдущие триллеры-головоломки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных