«До февраля»: написанное – проверить

Шамиль Идиатуллин – писатель более чем разносторонний. «Большую книгу» ему дважды принесла, как говорят в таких случаях, серьезная проза: «Город Брежнев» о советском детстве и подростковых бандах в Татарской АССР (компания «Триикс медиа» сейчас снимает по книге сериал для НТВ) и «Бывшая Ленина», остросоциальный роман об экологической катастрофе в российской провинции. В то же время Идиатуллин пишет и то, что принято называть жанровой литературой: шпионский триллер «За старшего», хоррор «Убыр», микс этнофэнтези и биопанка «Последнее время». И как уже понятно из завязки, «До февраля» – самый настоящий триллер про серийного убийцу. Впрочем, как всегда у автора, триллер не вполне обычный.