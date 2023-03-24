«До февраля»: написанное – проверить

«До февраля»: написанное – проверитьЛауреат «Большой книги» Шамиль Идиатуллин написал триллер про серийного убийцу – графомана
В провинциальном городе собираются возродить литературный журнал «Пламя». Копаясь в журнальном архиве, девушка-редактор Аня находит неопубликованную рукопись – написанную ужасным языком, но с интересным сюжетом. Повествование ведется от лица философствующего маньяка, текст полон ярких деталей и шокирующих сцен. Аня слишком молода, еще и приезжая, поэтому не знает, что 15 лет назад в этих местах действительно прошла серия убийств. Душегуба тогда так и не нашли. Попытка напечатать необычный роман немедленно вызывает демонов прошлого – вокруг Ани начинают умирать люди. Почерк тот же: то ли имитатор, то ли сам маньяк. Передумал и вернулся, чтобы отозвать рукопись.
Шамиль Идиатуллин – писатель более чем разносторонний. «Большую книгу» ему дважды принесла, как говорят в таких случаях, серьезная проза: «Город Брежнев» о советском детстве и подростковых бандах в Татарской АССР (компания «Триикс медиа» сейчас снимает по книге сериал для НТВ) и «Бывшая Ленина», остросоциальный роман об экологической катастрофе в российской провинции. В то же время Идиатуллин пишет и то, что принято называть жанровой литературой: шпионский триллер «За старшего», хоррор «Убыр», микс этнофэнтези и биопанка «Последнее время». И как уже понятно из завязки, «До февраля» – самый настоящий триллер про серийного убийцу. Впрочем, как всегда у автора, триллер не вполне обычный.