«Любовь по Маркесу»: притяженья больше нет

Спектакль поставил Егор Перегудов, ставший в 2022 г. художественным руководителем Театра им. Маяковского. «Любовь по Маркесу» – его вторая режиссерская работа сезона. Ранее он выпустил «Истории», сценическое попурри к 100-летию театра.