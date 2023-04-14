«Любовь по Маркесу»: притяженья больше нет

«Любовь по Маркесу»: притяженья больше нетТеатр им. Маяковского представил спектакль по повести Габриэля Гарсиа Маркеса
«Любовью по Маркесу» открылся XXIII фестиваль искусств «Черешневый лес», который проходит в Москве с 8 апреля по 30 июля и объединяет театр, музыку, изобразительное искусство, кино.
Спектакль поставил Егор Перегудов, ставший в 2022 г. художественным руководителем Театра им. Маяковского. «Любовь по Маркесу» – его вторая режиссерская работа сезона. Ранее он выпустил «Истории», сценическое попурри к 100-летию театра.
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