Афиша на выходные: «Триумф джаза», «Манчестер у моря» и лучшие рестораны Москвы

WOW!HOW?

1 и 2 апреля в Российской Академии Наук в одиннадцатый раз пройдёт фестиваль науки WOW!HOW?. Организаторы приготовили интерактивные зоны с опытами, мастер-классы (например, как добыть огонь без спичек или перевести стекло в жидкое состояние), лекции о возможностях человеческой памяти и масштабах Вселенной и шоу экспериментов