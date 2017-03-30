Афиша на выходные: «Триумф джаза», «Манчестер у моря» и лучшие рестораны Москвы
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Манчестер у моря» Кеннета Лонергана наконец-то вышел в российский прокат. Депрессивная пролетарская драма с Кейси Аффлеком получила два «Оскара» - за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую главную роль
1/10
В знаменитом календаре Pirelli в этом году нет ничего эротического, кроме естественности. Но выставку 2017 Pirelli Calendar by Peter Lindberg and more дополнили фотографиями прошлых лет
2/10
Для гастрономического фестиваля Moscow Restaurant Week шефы 55 столичных ресторанов подготовили специальные сеты из трех блюд стоимостью 1500 руб. Этой весной организаторы предложили всем участникам общую тему - блюда из корнеплодов. Полный список ресторанов-участников размещен на сайте проекта mrw.gastronomic.ru/
3/10
Июньское выступление группы «Аукцыон» прошло с таким аншлагом, что в 2017-м музыканты дают уже второй концерт в Москве. Как и на предыдущих двух выступлениях, в этот раз группа представит публике музыку из нового альбома «На Солнце». Клуб Yotaspace, 31 марта, 20:00
4/10
На этой неделе два московских ресторана - Selfie и Twins - попали в сотню лучших в мире по версии рейтинга The World’s Best Restaurants. Помимо основного меню в Selfie сейчас действует сезонное предложение - меню из блюд с беломорской корюшкой
5/10
В выходные концертами в Клубе Игоря Бутмана на Таганке завершается фестиваль «Триумф джаза». 31 марта пройдет выступление пианиста и композитора Джона Бизли, 1 апреля на сцену выйдет трубач Майк Родригес в сопровождении трио Олега Бутмана
6/10
1 и 2 апреля в Российской Академии Наук в одиннадцатый раз пройдёт фестиваль науки WOW!HOW?. Организаторы приготовили интерактивные зоны с опытами, мастер-классы (например, как добыть огонь без спичек или перевести стекло в жидкое состояние), лекции о возможностях человеческой памяти и масштабах Вселенной и шоу экспериментов
7/10
«Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» - спектакль режиссера и композитора Хайнера Гёббельса, в котором артист, звук, свет и пиротехнические эффекты работают наравне друг с другом. Электротеатр «Станиславский», 31 марта, 20:00
8/10
«Сплит» - новый триллер одного из признанных мастеров этого жанра - М. Найта Шьямалана. Актер Джеймс Макэвой играет человека, в котором уживаются 23 личности. Впрочем, познакомить зрителя он успевает только с пятью
9/10
На выставке «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» в Музеях Московского Кремля представлены фрагменты витражей, документы, книжные миниатюры и драгоценные реликвии, которые свидетельствуют о временах воинов-крестоносцев и набожного французского короля
10/10