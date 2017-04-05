Десять лучших ресторанов 2017 года

Celler de Can Roca

Тройку лидеров рейтинга 2017 года открывает титулованный Celler de Can Roca братьев Рока. Забронировать стол на сайте ресторана на ближайшее время невозможно: пока все продано. Заявки на бронирование на новый период можно подать первого числа каждого месяца. В другое время можно встать в лист ожидания

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