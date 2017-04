Десять лучших ресторанов 2017 года

Eleven Madison Park

Лучшим в мире рестораном впервые признан Eleven Madison Park в Нью-Йорке. Помимо первого места в рейтинге The World’s 50 Best у шефа Дэниэла Хамма и Eleven Madison Park три звезды Michelin, четыре звезды в рейтинге The New York Times, шесть наград James Beard Foundation Awards

