Десять лучших ресторанов 2017 года
Кто занял первые строчки рейтинга The World’s 50 Best Restaurants
Десятку лучших ресторанов рейтинга The World’s 50 Best Restaurants-2017 открывает венский Steirereck. Авторский сет из семи подач от шефа Хайнца Райтбауэра обойдется в 152 евро, ланч-меню из четырех блюд - в 95. Забронировать стол на ланч пока можно с 10 апреля, а свободных мест на ужин нет до 5 мая
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Кухню Райтбауэра сайт премии называет современной австрийской. При этом в ланч-меню наряду с экспериментальными блюдами можно найти традиционный венский шницель
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Андони Луиса Адуриса, шефа ресторана Mugaritz в Сан-Себастьяне, жюри The World’s 50 Best представляет как наиболее передового шефа Испании - после Фернана Адриа. Сейчас Mugaritz закрыт на период творческих поисков, новый сезон откроется 12 апреля
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Сет-меню в Mugaritz включает 24 перемены. Часть блюд готовят во дворе ресторана - если позволяет погода
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Шеф перуанского ресторана Maido Мицухару Цумура - представитель кухни никкей, микса японской и перуанской кухонь. Ресторан открыт на ужин с понедельника по субботу, на ланч - ежедневно
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Последнее дегустационное меню Цумуры состояло из 15 перемен. Для приготовления некоторых шеф использовал редкие ингредиенты и методы приготовления пищи, характерные для коренных обитателей джунглей Амазонки, уточняет сайт ресторана
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Ресторан Gaggan за год поднялся на 16 позиций: с 23-го на 7-е место. Именной ресторан шефа Гаггана Ананда в Бангкоке предлагает современную индийскую кухню
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В авторском сете Гаггана около 19 блюд, вдохновленных сезонными продуктами, разнообразием кухонь различных регионов Индии и детскими воспоминаниями шефа об уличной еде, объясняет сайт ресторана. Сет обойдется в 4000 тайских бат, это примерно 6500 руб. по текущему курсу
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Испанский Asador Etxebarri также за год улучшил свой рейтинг и поднялся с 10-го на 6-е место. Шеф Виктор Аргинсонис готовит только из максимально свежих продуктов, часть из которых выращивает сам
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Меню на сайте ресторана не опубликовано: оно меняется в зависимости от того, какие продукты есть в наличии. Сет от шефа оценен в 140 евро
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Ресторан Central в Лиме третий год подряд возглавляет рейтинг лучших в Латинской Америке. Также оследние три года он входит в пятерку лучших в мире
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Шеф Central Вирхилио Мартинес готовит современную перуанскую кухню. В ресторане четыре варианта дегустационного меню, два из 17 перемен (стоимостью 447 перуанских солей - около 7700 руб. по текущему курсу) и два - из 11 (368 солей)
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Еще один постоянный участник ресторанных рейтингов - Mirazur на южном побережье Франции. Помимо высоких мест в The World’s 50 Best Restaurants, у шефа Мауро Колагреко две звезды Michelin
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Готовят в Mirazur, естественно, из свежих сезонных продуктов, овощи и часть фруктов выращивают в собственном саду. Сет-меню из семи подач предслагается за 140 евро
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Тройку лидеров рейтинга 2017 года открывает титулованный Celler de Can Roca братьев Рока. Забронировать стол на сайте ресторана на ближайшее время невозможно: пока все продано. Заявки на бронирование на новый период можно подать первого числа каждого месяца. В другое время можно встать в лист ожидания
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Кухню ресторана на сайте премии характеризуют как «современную импровизацию». Например, братья вместе с членами своей команды путешествуют по миру, а затем вводят в меню блюда, вдохновленные кухнями других стран
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На втором месте разместился прошлогодний лидер - итальянский Osteria Francescana Массимо Боттуры. Зарезервировать стол в небольшом (всего 12 столиков) ресторане довольно сложно: до конца июля все занято, бронирование на август и последующие месяцы начинается только 1 июня
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Одно из самых знаменитых блюд Боттуры - десерт Oops! I dropped a lemon tart
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Лучшим в мире рестораном впервые признан Eleven Madison Park в Нью-Йорке. Помимо первого места в рейтинге The World’s 50 Best у шефа Дэниэла Хамма и Eleven Madison Park три звезды Michelin, четыре звезды в рейтинге The New York Times, шесть наград James Beard Foundation Awards
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Хамм предлагает микс современной европейской и нью-йоркой кухонь. Сет-меню из пяти подач обойдется в $145, сет нового сезона (открывается с 11 апреля) из 11 перемен будет стоить $295
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