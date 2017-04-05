Афиша на выходные: Зинаида Серебрякова, «Призрак в доспехах» и музыка революции

Кадр из фильма «Как чокнутые», который можно увидеть в рамках фестиваля

До 9 апреля в Москве проходит XX Фестиваль нового итальянского кино N. I. C. E. В программе 17 новинок итальянского кинематографа разных жанров, а также встречи с их создателями. Показы проходят в кинотеатре "Октябрь", Мультимедиа Арт Музее и Третьяковской галерее

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