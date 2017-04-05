Афиша на выходные: Зинаида Серебрякова, «Призрак в доспехах» и музыка революции
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
"Живое" - фантастический триллер про агрессивную внеземную форму жизни, который можно посмотреть в качестве разогрева перед новым "Чужим", с которым у "Живого" много общего. Бонус - наша Ольга Дыховичная в одной из ролей
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9 апреля в кинотеатрах сети «Формула кино» пройдет трансляция постановки Большого театра - балета «Герой нашего времени». Режиссер-постановщик, художник-постановщик и автор либретто — Кирилл Серебренников. В каждой из трех частей (Бэла, Тамань, Княжна Мери) – партии Печорина и Бэлы танцуют разные артисты. В день трансляции можно увидеть, например, Артема Овчаренко, Светлану Захарову, Екатерину Шипулину и Руслана Скворцова. Начало в 18:00
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В городе параллельно проходят три выставки знаменитых фотографов моды. В Мультимедиа Арт Музее представлен календарь Pirelli этого года работы Питера Линдберга, дополненный фотографиями прошлых лет. А в Центре фотографии им. братьев Люмьер можно увидеть работы Дениса Пила и Джованни Гастела
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«Призрак в доспехах» - голливудский ремейк аниме-классики 1995 г. Многое, в том числе важное, из оригинала утеряно, но дизайн эффектен, а Скарлетт Йоханссон в роли киборга с человеческим мозгом почти безупречна
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В выходные заканчивается гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week: две недели, в течение которых шефы московких ресторанов готовили специальные сеты по единой цене 1500 руб. Он завершится воскресным бранчем, который предложат в ресторанах Mushrooms, Chicha, Zodiac, «Марк и Лев», Luciano, Mos, «Карлсон», «Техникум», La Bottega Siciliana, «Северяне», 15 Kitchen+Bar, Rusci, «Итальянец», Didi и Rfr Grill
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Персимфанс – первый симфонический ансамбль без дирижера, существовавший в СССР в 20-е годы, а ныне возрожденный – сыграет музыку времен революции и первых лет советской власти. Не только известного Прокофьева (в Первом концерте для скрипки с оркестром солировать будет идеолог проекта Ася Соршнева), но и украинского композитора Юлия Мейтуса («На Днепрострое»), и даже споет кантату Даниила Хармса «Спасение». Контрастом станет красивая дореволюционная симфоническая поэма Сергея Ляпунова «Гашишъ». Большой зал консерватории, 9 апреля, 19:00
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«Зинаида Серебрякова» в Третьяковской галерее – большая выставка дореволюционных и написанных в эмиграции работ русской художницы, любившей писать портреты красивых людей, детей и себя, тоже красивой
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Надежда Павлова – солистка Пермского театра оперы и балета, ставшая одним из лауреатов Приза музыкальных критиков за исполнение главной партии в опере «Травиата», дебютирует в Москве с сольным концертом под рояль (партия фортепиано – Артем Абашев). Прозвучат арии из опер Моцарта, Глинки, Оффенбаха, Верди, Р. Штрауса, Пуччини, Бернстайна. В Камерном зале Дома музыки, 9 апреля, 19:00
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До 9 апреля в Москве проходит XX Фестиваль нового итальянского кино N. I. C. E. В программе 17 новинок итальянского кинематографа разных жанров, а также встречи с их создателями. Показы проходят в кинотеатре "Октябрь", Мультимедиа Арт Музее и Третьяковской галерее
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