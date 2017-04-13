Новая коллекция от экипировщика олимпийской сборной России
Футболки с надписями и «элементами патриотизма» от Zasport
Дизайнер и владелица Zasport Анастасия Задорина (на фото) представила первую коллекцию марки в статусе генерального партнера и лицензиата Олимпийского комитета России
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При формировании стиля для сборной Задорина будет «исходить из самых разных соображений, в том числе актуальных трендов», объяснила дизайнер в интервью championat.com
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Например, получившаяся одежда очень напоминает коллекции дизайнеров Демны Гвасалия или Гоши Рубчинского. Образы в стиле «Россия в 90-е» еще несколько сезонов назад принесли обоим крупный международный успех
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В 2014 г. Задорина выпустила свою самую известную коллекцию - футболки с надписями «Санкции? Не смешите мои Искандеры», «Тополь санкций не боится» и т.п. В новой коллекции используется тот же прием: на простых белых свитшотах и футболках - надписи I don’t do doping I am za sport, Russians did it!, «Старт. Финиш», «Выше, быстрее, сильнее»
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Новая коллекция представляет собой не столько одежду непосредственно для занятий спортом, сколько просто повседневную одежду
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Экипировку для сборной дизайнер представит к осени
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Помимо одежды, коллекция включает акссессуары со спортивной символикой
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