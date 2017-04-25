В Москве открылась выставка топ-лотов аукциона русского искусства Christie's

Евгений Разумный / Ведомости

В московской галерее аукционного дома Christie's в Романовом переулке открылась выставка топ-лотов аукциона русского искусства. Среди них картина Бориса Григорьева (на фото), эскизы Льва Бакста, произведения Фаберже. Аукцион пройдет в Лондоне 5 июня

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