В Москве открылась выставка топ-лотов аукциона русского искусства Christie's
Картина Бориса Григорьева, эскизы Льва Бакста, произведения Фаберже
В московской галерее аукционного дома Christie's в Романовом переулке открылась выставка топ-лотов аукциона русского искусства. Среди них картина Бориса Григорьева (на фото), эскизы Льва Бакста, произведения Фаберже. Аукцион пройдет в Лондоне 5 июня
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Картина Бориса Григорьева «Портрет мальчика» (начало 30-х), эстимейт £100 000-150 000. Холст находился в семье портретируемого и впервые появился на свободном рынке
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На выставке представлена коллекция эскизов театральных костюмов Льва Бакста из собрания Ричарда Дж. Шварца. Особое место в ней занимает эскиз костюма к водевилю «Москва», эстимейт £80 000-120 000
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Эскиз костюма Креонта 1904 г. к одной из ранних постановок. Ранняя работа Бакста к «Антигоне» Софокла. Эстимейт £100 000-120 000
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Эскиз Бакста к балету «Причудливый магазин», эстимейт £50 000-70 000
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Эскиз к постановке «Женщины в хорошем настроении», эстимейт £50 000-70 000
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Брошь Фаберже в форме божьей коровки, эстимейт £20 000-30 000
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Императорский серебряный ковш (1764 г.), эстимейт £25 000-35 000
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Советский фарфор 1921 г. Эстимейт тарелки справа – £10 000-15 000
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Тарелка времен Александра II (1855-1881 гг.), эстимейт £12 000-18 000
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