Афиша на выходные: выставка Lego, «Танцовщик» с Сергеем Полуниным и благотворительные забеги

Brightlight Pictures Inc.

«Моя девушка – монстр» — абсурдистская комедия о том, что чрезмерное употребление алкоголя не только вредит вашему здоровью, но и губит жителей далекого Сеула. Если капля никотина убивает лошадь, то каждая бутылка, выпитая героиней Энн Хэтэуэй, сносит небосреб в столице Южной Кореи. Похмелье, конечно, катастрофа. Но до фильма Начо Вигалондо мы даже не догадывались, насколько это буквально. Испанский режиссер придумал роскошную геополитическую шутку. Америка настолько велика (опять), что даже самый маленький американец, уничтоженный и несчастный, способен с перепоя напугать какую-нибудь Корею, не Северную, так Южную, кто их разберет

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