Афиша на выходные: выставка Lego, «Танцовщик» с Сергеем Полуниным и благотворительные забеги
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Моя девушка – монстр» — абсурдистская комедия о том, что чрезмерное употребление алкоголя не только вредит вашему здоровью, но и губит жителей далекого Сеула. Если капля никотина убивает лошадь, то каждая бутылка, выпитая героиней Энн Хэтэуэй, сносит небосреб в столице Южной Кореи. Похмелье, конечно, катастрофа. Но до фильма Начо Вигалондо мы даже не догадывались, насколько это буквально. Испанский режиссер придумал роскошную геополитическую шутку. Америка настолько велика (опять), что даже самый маленький американец, уничтоженный и несчастный, способен с перепоя напугать какую-нибудь Корею, не Северную, так Южную, кто их разберет
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До конца мая открыта экспозиция Палеонтологического музея. В шести залах выставлено более 5000 экспонатов, отражающих разные этапы развития органического мира нашей планеты от самых древних до практически современных. Например, есть скелет большерогого оленя, найденного в Рязанской области, мамонтенок Дима и скелет гигантского пресноводного крокодила
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Выставка «Искусство лего» в «Экспоцентре», автором которой стал художник Натан Савайа, представляет экспонаты, сделанные из деталей конструктора Lego. Канал CNN включил «Искусство лего» в десятку самых успешных и зрелищных выставок в мире, в Россию она приехала впервые. Помимо эскпозиции на выставке организована игровая зона, где собраны разные варианты развлечений - от компьютерных игр до мастер-классов по созданию собственных арт-объектов из кубиков Lego
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В российский прокат выходит документальная лента «Танцовщик» - история о том, как Сергей Полунин стал самым молодым солистом Королевского балета Лондона, а потом неожиданно бросил балет ради актерской карьеры. Накануне премьеры артист встретится с поклонниками, расскажет о кинокартине, ответит на вопросы, а также проведет автограф-сессию. ЦУМ, 14 мая, 18:30
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Продолжение кинокомикса Marvel «Стражи Галактики» оказалось лучше начала: «Стражи Галактики. Часть 2», не уступая первой серии по части спецэффектов и веселого хулиганства, заметно выигрывает в драматизме. Не торопитесь уходить сразу после титров: фильм, похоже, побил рекорд по количеству дополнительных эпизодов после финальных титров. Так что, когда в зале включается свет, снимать 3D-очки и двигаться к выходу преждевременно – вас ждет еще минут 10 десерта
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«Травиата» – популярная опера Верди в красивой костюмной постановке Франчески Замбелло. В нее периодически вводятся новые артисты — 12 и 14 мая партию Виолетты Валери поет европейская звезда бельканто Ольга Перетятько, Альфреда – американский тенор Стивен Костелло, 13 мая эту пару представляют Динара Алиева и свежеиспеченный лауреат «Золотой маски» Липарит Аветисян. Дирижирует все три вечера обладатель той же награды Павел Клиничев. На исторической сцене Большого театра. 12-14 мая. 19:00
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С приходом весенне-летнего сезона в городе начинаются благотворительные забеги. Один из первых - «Патрики бегут» с дистанциями на 3, 5 км или на 450 м. Все собранные средства от забега направят в фонд «Галчонок». Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться
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Выставку «Сокровища Нукуса» из-за большого зрительского интереса продлили до 30 мая. Неудивительно: выставка - сама драгоценность. Вдали от столиц стараниями художника Игоря Савицкого была собрана прекрасная коллекция русских модернистов - знаменитых и забытых. Большинство картин привезли в Москву впервые
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В выходные на Artplay пройдет маркет «4 сезона», где будут представлены работы талантливых дизайнеров одежды и аксессуаров, предметные дизайнеры, небольшие модные магазинчики и шоурумы, мастера авторского хэндмейда - всего около 130 участников
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"До востребования. Коллекция русского авангарда из региональных музеев. Часть II" в Еврейском музее - редкая возможность увидеть послереволюционные работы известных и забытых художников, хранящиеся вдали от столицы
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