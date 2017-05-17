Канны готовятся к юбилейному кинофестивалю
70-й киносмотр пройдет с 17 по 28 мая
Сегодня на Лазурном Берегу Франции открывается юбилейный 70-й Каннский фестиваль
1/12
Итальянская актриса Моника Беллуччи станет ведущей фестиваля в этом году
2/12
Лицом мероприятия стала итальянская актриса Клаудия Кардинале. Именно она изображена на официальном постере фестиваля
3/12
На красной дорожке также появятся Джулианна Мур, Роберт Паттинсон, Джейк Джилленхол, Эмма Томпсон и другие мировые звезды
4/12
В этом году главный приз Каннского кинофестиваля - «Золотую пальмовую ветвь» - впервые инкрустируют бриллиантами. Таким образом организаторы фестиваля отметят 70-ю годовщину киносмотра
5/12
На фестивале приняты повышенные меры безопасности в связи с недавними терактами во Франции
6/12
Под видом огромных клумб устанавливают бетонные барьеры, чтобы избежать возможных террористических атак
7/12
На мероприятии будут представлены фильмы из 29 стран. На победу в основном конкурсе фестиваля претендуют 18 фильмов. В их числе – картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Также в основной конкурс попала картина Сергея Лозницы «Кроткая». В производстве фильма, снятого на русском языке, принимали участие шесть стран – Франция, Россия, Германия, Литва, Нидерланды, Украина. За основу ленты взята одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, женившемся на молодой девушке
8/12
Каннский фестиваль единственный в мире, на который не продают билетов. В местных залах собираются только профессионалы кинобизнеса
9/12
Город готовится к многочисленным вечеринкам, которые пройдут не только в отелях и на яхтах (на фото яхта местного круизного оператора MSC Croisières), но и прямо на пляжах
10/12
Возглавляет международное жюри Каннского кинофестиваля испанский режиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним оценивать конкурсантов будут режиссер Марен Аде из Германии, американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссер Паоло Соррентино, французский композитор Габриэль Яред
11/12
Фестиваль продлится почти две недели - с 17 по 28 мая
12/12