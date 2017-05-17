Канны готовятся к юбилейному кинофестивалю

Regis Duvignau / REUTERS

На мероприятии будут представлены фильмы из 29 стран. На победу в основном конкурсе фестиваля претендуют 18 фильмов. В их числе – картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Также в основной конкурс попала картина Сергея Лозницы «Кроткая». В производстве фильма, снятого на русском языке, принимали участие шесть стран – Франция, Россия, Германия, Литва, Нидерланды, Украина. За основу ленты взята одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, женившемся на молодой девушке

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