Выпускники празднуют окончание школы
Сегодня школьники отмечают «последний звонок»
Сегодня, 25 мая, для выпускников школ прозвенел «последний звонок»
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В школах прошли торжественные линейки, но школьникам еще предстоит сдавать ЕГЭ
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По традиции на "последнем звонке" первоклассники поздравляют выпускников, провожая их во взрослую жизнь звоном колокольчика
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После празднования в школе многие выпускники идут гулять по Москве
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Большое количество выпускников можно встретить на Охотном ряду и Красной площади
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Выпускники танцуют на Красной площади во время праздничных гуляний в честь окончания учебного года
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Уже 29 мая начнется период сдачи ЕГЭ, который стартует с информатики и географии
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В 2017 г. количество не сдавших ЕГЭ заметно снизилось, по данным Рособрнадзора
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26 500 учеников в России сдали экзамен досрочно еще в марте, сообщает ИА "Регнум"
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