Лучшие фотографии «Ведомостей» в мае
Продолжаем публиковать самые яркие снимки месяца
На проспекте Сахарова в Москве 6 мая прошел митинг против репрессий
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Будни московской полиции
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Генеральная репетиция парада Победы, 7 мая
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Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов
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Снос московской пятиэтажки
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Митинг против сноса пятиэтажек на проспекте Сахарова 14 мая. Акция была согласована, число участников превысило 20 000 человек
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Акция «Бессмертный полк» в Москве, 9 мая
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Ураган в Москве, 29 мая
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26 мая в Москве прошло годовое общее собрание акционеров Сбербанка, на фото его президент Герман Греф
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Пятиэтажки, включенные мэрией Москвы в программу реновации (улица Антонова-Овсеенко)
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В мае москвичи в соцсетях обратили внимание на то, что липы, высаженные на Тверской по программе «Моя улица» в конце 2016 г., не начали зеленеть
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В последнее воскресенье мая прошел Всероссийский велопарад
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Работы по программе «Моя улица» в Москве
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В майские праздники столицу занесло снегом
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«Ночь в музее», Третьяковская галерея
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Ночная репетиция парада Победы, 4 мая
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