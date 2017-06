Афиша на выходные: Кубок конфедераций, выставка яхт и четыре музыкальных фестиваля

vk.com/ahmadteafestival

В выходные в Москве и области проходят сразу четыре крупных музыкальных фестиваля. Хедлайнером самого английского из них — Ahmad Tea Music Festival — станет Ричард Эшкрофт — основатель и вокалист легендарных The Verve. До него выступят тихий акустический дуэт из Йоркшира Seafret и инди-рокеры из Уэльса Catfish and the Bottlemen, которые в прошлом году были названы «прорывом года» на Brit Awards

5/10