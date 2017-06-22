Афиша на выходные: Кубок конфедераций, выставка яхт и четыре музыкальных фестиваля

Е. Разумный / Ведомости

В этом году гастрономический фестиваль Taste of Moscow проходит в пятый раз. На площадках фестиваля будут представлены кухни от 60 шеф-поваров из 20 ресторанов, маркеты с деликатесами, товарами для дома и фермерскими продуктами, дегустационная зона с вином и крепкими напитками. Как и всегда, будут работать кулинарные мастер-классы для взрослых и детей

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