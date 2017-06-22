Афиша на выходные: Кубок конфедераций, выставка яхт и четыре музыкальных фестиваля
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В выставке яхт и катеров Moscow Yacht Show принимают участие ведущие яхтенные компании страны, которые представляют на российском рынке крупные мировые бренды. Также свои катера и лодки продемонстрируют отечественные верфи Velvette, Grizzly и Volzhanka. Кроме того, будет представлена экспозиция техники для активного отдыха, а в заключительный день состоится парусная регата. 23,24 июня, Royal Yacht Club
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25 июня в парке «Красная Пресня» пройдет 3-й Международный день йоги в России. На 50-ти площадках пройдут занятия по различным направлениям йоги от ведущих йога-школ Москвы, цигун, медитации, танцы, творческие мастерские, аюрведа, а также лекции и семинары на тему здорового образа жизни, красоты, питания, медицины, образования. Начало в 9:00
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В этом году гастрономический фестиваль Taste of Moscow проходит в пятый раз. На площадках фестиваля будут представлены кухни от 60 шеф-поваров из 20 ресторанов, маркеты с деликатесами, товарами для дома и фермерскими продуктами, дегустационная зона с вином и крепкими напитками. Как и всегда, будут работать кулинарные мастер-классы для взрослых и детей
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В «Крокус Сити Океанариуме» начал работу дайвинг-центр. Под руководством инструкторов можно совершить погружение и познакомиться с обитателями морского и пресноводного тоннелей на расстоянии вытянутой руки. Все задействованное оборудование соответствует принятым мировым стандартам, прошло предварительную систему тестирования и очистки, сообщают организаторы
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В выходные в Москве и области проходят сразу четыре крупных музыкальных фестиваля. Хедлайнером самого английского из них — Ahmad Tea Music Festival — станет Ричард Эшкрофт — основатель и вокалист легендарных The Verve. До него выступят тихий акустический дуэт из Йоркшира Seafret и инди-рокеры из Уэльса Catfish and the Bottlemen, которые в прошлом году были названы «прорывом года» на Brit Awards
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Bosco Fresh Fest - фестиваль, хедлайнерами которого станут исполнитель инди-соула Джон Ньюман и группа Morcheeba (на фото). Также обещаны «Браво», шоу скейтеров, артисты Дмитрия Брусникина. 25 июня с лекциями и рассказами о своих проектах выступят директор ММАМ Ольга Свиблова, предприниматель и сооснователь «Сколково» Рубен Варданян, художник Павел Каплевич
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Более камерный фестиваль - «МузыкаЛета» в саду «Эрмитаж». Выступления 23 июня возглавят классики русского рока «Чайф», готовящиеся отметить день рождения своего лидера Владимира Шахрина и подготовившие для этого специальную программу. Следующим вечером концерт дадут Леонид Агутин и группа «Эсперанто», которые будут играть джаз и блюз
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Один из самых масштабных летних опен-эйров - фестиваль «Дикая Мята» в деревне Бунырево Тульской области. В этом году его хедлайнерами выступят «Би-2», Therr Maitz, SunSay, Pompeya, Manizha. Концертная программа будет дополнена маркетами, ярмарками, кинопоказами, полётами на воздушных шарах и многими другими активностями на свежем воздухе. 23–25 июня
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Главным спортивным событием остается Кубок конфедераций. Крупные звезды из Москвы пока уехали, в воскресенье пройдет матч Чили-Австралия. Как и все московские игры турнира его примет стадион «Открытие Арена». Начало в 18:00
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Мутные, сложно обработанные, многократно увеличенные фотографии птиц, цветов, женщин на выставке «Сара Мун. Смена состояний» в Мультимедиа арт музее похожи на фрески. Работы Сары Мун абсолютно, предельно чувственны
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