Линии жизни

Что снимают фотографы «Ведомостей» в свободное от работы время

Четыре кошки, свадьба, похороны – и ни одного банка
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