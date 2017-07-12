Что снимают фотографы «Ведомостей» в свободное от работы время
Четыре кошки, свадьба, похороны – и ни одного банка
Ко Дню фотографа мы предложили сотрудникам фотоотдела выбрать свои любимые кадры, не связанные с работой. Евгений Разумный в свободное время снимает портреты. Это кот фотографа
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Портрет болельщика на ипподроме
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Случайный портрет
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Фоторедактор Наталья Шарапова снимает горы и жизнь
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А также свадьбы
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И похороны
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Фоторедактору Дмитрию Горячкину не сидится на месте, на фото снега Сахалина
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Париж, Франция
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Тунис
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Фотограф Евгений Егоров любит подземелья
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Отражения
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И детей
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Фоторедактор Дмитрий Новожилов отрицает цвет и снимает черно-белые городские зарисовки
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Усадьба Кусково
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Главное здание МГУ
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У фоторедактора Натальи Рыхлик в кадр все-таки попал банкомат, но есть и кошка
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Облако напомнило Наталье прическу американского президента Дональда Трампа
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Горы Домбая
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Фотограф Сергей Портер отдыхает на природе
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Ярославская область, деревня Мясищево
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Снимки сделаны в деревне Мясищево Ярославской области
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Интересы фоторедактора Юлии разнообразны, на фото портрет сестры
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Кошка
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Брутальные развлечения
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Видеооператор Андрей отдыхает от работы в горах
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Животный мир помогает ему забыть о митингах и интервью
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А мотоцикл в горах – двойное удовольствие
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