Линии жизни

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге

Доступ к святыне открыт ежедневно с 7.00 до 22.00
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