Очередь к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге
Доступ к святыне открыт ежедневно с 7.00 до 22.00
13 июля мощи Николая Чудотворца внесли в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге
1/12
Доступ к святыне с пятницы открыт ежедневно с 7.00 до 22.00
2/12
Чтобы успеть приложиться к мощам, паломникам советуют занимать очередь до 18.00
3/12
Верующих просят одеваться по погоде, учитывая, что в Петербурге могут быть как жаркие дни, так и дождливые
4/12
Всего к святыне сформированы две очереди, одна из которых - для инвалидов и людей с младенцами. Других льгот для доступа к мощам не предусмотрено
5/12
Движение колонны обозначено специальными ограждениями
6/12
За порядком следят работники Росгвардии
7/12
По пути следования колонны работают автолавки с выпечкой и водой, кроме того, все желающие могут приобрести иконы и свечи, сообщает "РИА Новости"
8/12
Начало общей очереди находится в районе Тележной улицы
9/12
Ожидание в общей очереди составляет около трех часов, сообщает dp.ru
10/12
Помогают паломникам волонтеры и дежурные священники
11/12
Мощи Николая Чудотворца будут находиться в Александро-Невской лавре до 28 июля
12/12