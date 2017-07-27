Афиша на выходные: «Дюнкерк», пикник «Афиши» и Шарлиз Терон в кино не для всех

Warner Bros.

«Дюнкерк» - историческая драма Кристофера Нолана о легендарном эпизоде Второй мировой - эвакуации с французского побережья 338 000 окруженных британских солдат. Режиссера и сценариста Нолана, конечно же, интересует психология человека на войне (и важно, что он не склонен к обвинениям). Но куда больше его занимает тайминг, завораживает тиканье часов, которое слышно даже в зубодробительном саундтреке Ханса Циммера. Люди в «Дюнкерке» - винтики грандиозного, божественного механизма, который без них бы не тикал. В большинстве сцен использовалась 70-миллиметровая пленка, и смотреть этот фильм, наверное, лучше на гигантском экране IMAX

2/10