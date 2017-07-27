Афиша на выходные: «Дюнкерк», пикник «Афиши» и Шарлиз Терон в кино не для всех
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Музыкальные хедлайнеры пикника «Афиши» - британские рокеры Kasabian (на фото). Их московский концерт - часть мирового тура в поддержку последнего альбома For Crying Out Loud. Помимо них выступят Foals, группы «Грибы» и «ГШ», рэперы Хаски и ASAP Ferg - всего будут работать три сцены. Из немузыкальных развлечений в программе интеллектуальная игра «Мозгва», аэротруба, два гоночных трека — виртуальный в VR-очках и реальный с машинками на радиоуправлении, а также обязательный на таких мероприятиях фуд-корт
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«Дюнкерк» - историческая драма Кристофера Нолана о легендарном эпизоде Второй мировой - эвакуации с французского побережья 338 000 окруженных британских солдат. Режиссера и сценариста Нолана, конечно же, интересует психология человека на войне (и важно, что он не склонен к обвинениям). Но куда больше его занимает тайминг, завораживает тиканье часов, которое слышно даже в зубодробительном саундтреке Ханса Циммера. Люди в «Дюнкерке» - винтики грандиозного, божественного механизма, который без них бы не тикал. В большинстве сцен использовалась 70-миллиметровая пленка, и смотреть этот фильм, наверное, лучше на гигантском экране IMAX
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Еще одна новинка в прокате - шпионский боевик «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. Терон прекрасна в роли британской шпионки Лоррейн – блондинки в темных очках и алых туфлях на высоком каблуке. Герой Макэвоя - глумливый резидент, маскирующийся под берлинского тусовщика: он вносит во все происходящее ноту безумия и едва не превращает в пародию фильм, сделанный по большей части с серьезной миной. Но фильмом для всех «Блондинку» не назовешь - за обилие жестоких сцен картина получила рейтинг «18+»
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Фестиваль искусств «Вдохновение» на ВДНХ проходит при полном аншлаге. Что неудивительно: световые скульптуры и инсталляции сделаны - без всяких скидок - отлично. Увидеть «Волшебный лес» можно до 1 августа
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На 60 площадках фестиваля «День спорта в Лужниках» организаторы планируют совместить мероприятия на любительском и профессиональном уровнях. Во всех заявленных дисциплинах - будут баскетбол, футбол, настольный теннис, паркур, воркаут, mountain bike, велотриал, вейкборд, FMX-мотофристайл, смешанные единоборства - анонсируются как выступления профессиональных спортсменов (например, чемпионат России по стандрайтингу и турнир Fight Nights), так и мастер-классы, где потренироваться смогут все желающие. 29 июля, «Лужники»
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Выходные на дизайн-заводе «Флакон» посвятят Италии, здесь пройдет Italian summer weekend. Из обязательных мероприятий заявлены ярмарка итальянских продуктов, кулинарные мастер-классы, уроки итальянского языка и итальянская музыка. Из более оригинального: лекции об архитектуре Рима, истории и регионах Италии, а также мастер-класс по созданию венецианских масок
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В выходные заканчивается выставка «Зинаида Серебрякова» в Третьяковской галерее. На этой выставке все прекрасны: и мужчины, и женщины, и крестьяне, и дети. Ничего уродливого, злого или трагического Серебрякова не писала, только отрадное для глаз
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Еще одна выставка, работа которой заканчивается в последние дни июля, - «Дэвид Аджайе: форма, масса, материал». Образцовая архитектурная выставка, понятно и подробно представляющая работы востребованного во всем мире уроженца Ганы, получившего профессию в Англии
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Серию традиционных летних ралли ретроавтомобилей продолжает гонка «Ночная Москва». Ралли соберет 50 экипажей, некоторые из которых (например, немецкий автомобиль Horch 853 и один из первых Renault - модель EF 1914 г.) сохранились в единичных экземплярах. 29 июля, сбор у гостиницы «Украина» в 17.00, старт первого автомобиля в 19.30
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Cargo Moscow - театр на колесах, российская версия серийного проекта знаменитой европейской группы Rimini Protokoll. Полуторачасовой спектакль имитирует дальнобойный рейс Магадан - Москва. Зрители ездят на специальной фуре в окрестностях Капотни, рассматривая реальные пейзажи за окном и видео, снятое на трассе «Колыма». А водители, знающие эту трассу вдоль и поперек, рассказывают о жизни дальнобойщиков, в которой даже рутина кажется былиной. Как всегда у Rimini Protokoll, это высокотехнологичный, эффективный, чрезвычайно увлекательный и отчетливо левый театр - не декларативно, а сущностно, на человеческом уровне, глаза в глаза
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