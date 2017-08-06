Леди проехались на велосипедах в Сокольниках
Женский велопарад прошел в столице в пятый раз
Велопарад «Леди на велосипеде» прошел в это воскресенье, 6 августа, в парке «Сокольники»
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Парад проходит в столице уже пятый год подряд
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В разные годы участницы проекта демонстрировали ретромоду 60-х гг., круизные наряды, примеряли образы киноактрис ХХ в. и устраивали цветочное шоу.
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Темой парада в этом году стало «Признание в ЛЮБВИ»
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Для участия в параде необходимы были двухколесный транспорт, яркое платье и каблуки
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Зарегистрированные участники также могли взять велосипед на прокат бесплатно
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Организаторы предложили участникам отразить в своем образе свои любовь и увлечения через аксессуары и декор велосипеда
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Многие участники подходили к своему образу очень креативно
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Другие удивляли необычными велосипедами
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Дети до двенадцати лет могли участвовать только вместе в родителями
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Участники велопарада
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Общий заезд участников стартовал в 14 часов и занял 45 минут
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Костюмы участников парада оценивало жюри, в состав которого вошли представители фэшн-индустрии, дизайнеры и бьюти-блоггеры
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На участие в параде зарегистрировались более 400 участниц
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Участники велопарада
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Участники велопарада
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Участники велопарада
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