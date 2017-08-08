Лучшие фотографии «Ведомостей» в июле
Продолжаем публиковать самые яркие снимки месяца
Сергей Полонский вышел на свободу. 12 июля девелопера приговорили к пяти годам колонии, но отбывать наказание он не будет: его освободили за истечением сроков давности
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Московская реновация в одном кадре
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День российского бокса в первый раз отметили на Красной площади
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В подмосковном Жуковском на аэродроме «Раменское» прошел Международный авиационно-космический салон – МАКС. На фото новый истребитель Т-50
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Музыкальный фестиваль «Пикник «Афиши»
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В торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве возник пожар, 18 человек пострадали
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Депутат Евгений Ревенко фотографирует коллегу на последнем пленарном заседании весенней сессии Госдумы
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На Страстном бульваре в Москве прошло шествие «За свободный интернет»
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Презентация первого самолета Airbus A320neo в новой ливрее S7 Airlines
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Главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота, прошел в Санкт-Петербурге
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Московские знаки
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Фестиваль искусств «Вдохновение» на ВДНХ
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