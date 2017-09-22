Что покажут на фестивале видеоарта «Круг света»

Екатерина Ширинкина для Ведомостей

С 23 по 27 сентября нельзя будет проехать по Петровке от Кузнецкого Моста до Театрального проезда с 17.00 до 23.00, тогда же для автомобилистов будет закрыто Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы

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