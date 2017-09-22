Что покажут на фестивале видеоарта «Круг света»
Ради чего перекроют десять московских улиц
С 23 по 27 сентября в Москве пройдет «Круг света» – международный фестиваль, для которого специалисты индустрии светодизайна и мультимедийных технологий создают шоу на самых известных зданиях города
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В этом году он проходит на шести площадках - в Останкине, парке «Царицыно», Строгинской пойме, в Digital October на «Красном Октябре» и в КЗ «Мир» на Цветном бульваре
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Световые шоу начинают демонстрировать с 19.30 или 20.00
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На время проведения фестиваля в Москве будут перекрыты 10 улиц, сообщила мэрия
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С 23 по 27 сентября нельзя будет проехать по Петровке от Кузнецкого Моста до Театрального проезда с 17.00 до 23.00, тогда же для автомобилистов будет закрыто Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы
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23 и 24 сентября с 15.00 до 23.00 будут перекрыты участки улиц: Академика Королева, Новомосковская, 1-я Останкинская и проезд у Останкинского сквера
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В эти же дни перекроют еще четыре участка с 21.00 до 23.00. Это улица Ботаническая, улица Дубовой Рощи и улица Новомосковская
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Также будет перекрыт проезд Дубовой Рощи (от улицы Дубовой Рощи до Новомосковской), говорится в сообщении мэрии
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Визуальную программу дополнит образовательная: лекции, мастер-классы и занятия от ведущих мировых специалистов в области видеоарта
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Пресс-показ световых инсталляций в парке Останкино
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