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Как проходит фестиваль «Золотая осень» на Манежной площади

Клоуны, животные, фонтан и другие композиции из тыквы в центре Москвы
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