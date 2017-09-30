Как проходит фестиваль «Золотая осень» на Манежной площади
Клоуны, животные, фонтан и другие композиции из тыквы в центре Москвы
C 22 сентября по 8 октября в Москве проходит фестиваль «Золотая осень». В эти дни можно приобрести и продегустировать фермерские продукты и деликатесы российских производителей, сообщается на сайте mos.ru
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Самая насыщенная программа запланирована на площадках в центре Москвы. На Манежной площади и площади Революции расположена овощная выставка под открытым небом. Главными ее экспонатами стали скульптуры и панно из натуральных тыкв
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Более 100 тонн тыкв доставлено в Москву для украшения площадок, об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк
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В центре города площадки фестиваля открыты для посетителей с 11:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 21:00 в выходные дни
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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С 28 сентября по 1 октября на площади Революции проходят Дни Краснодарского края. Посетителям предлагают поучаствовать в ремесленных мастер-классах, поиграть в традиционные казачьи игры и насладиться выступлениями фольклорных ансамблей, сообщает АГН «Москва»
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Фонтан из тыквы
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Фестиваль «Золотая осень» на Манежной площади
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Фестиваль «Золотая осень» на Манежной площади
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Фестиваль «Золотая осень» на Манежной площади
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Фестиваль «Золотая осень» на Манежной площади
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Фестиваль «Золотая осень» на Манежной площади
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Фестиваль «Золотая осень» на Манежной площади
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Фестиваль «Золотая осень» на площади Революции
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Во время фестиваля «Золотая осень» на площади Революции
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