Лучшие отели Кипра по версии World Travel Awards

Columbia Beach Resort

Жюри международной туристической премии World Travel Awards объявило победителей 2017 г. В числе лучших европейских отелей оказался кипрский Columbia Beach Resort Pissouri - пятизвездочный курорт, расположенный в городе Писсури. Он завоевал сразу две награды - лучший курорт на Средиземном море и лучший курорт класса люкс. Как лучший люксовый курорт Columbia Beach Resort Pissouri оказался лучше итальянских Forte Village Resort и Villa e Palazzo Aminta Hotel Beauty & Spa Stresa, австрийского Geinberg Private Spa Villas, а также

Vila Joya и Vila Vita Parc в Португалии

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