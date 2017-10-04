Лучшие отели Кипра по версии World Travel Awards
Кого жюри премии назвало победителями 2017 года
Жюри международной туристической премии World Travel Awards объявило победителей 2017 г. В числе лучших европейских отелей оказался кипрский Columbia Beach Resort Pissouri - пятизвездочный курорт, расположенный в городе Писсури. Он завоевал сразу две награды - лучший курорт на Средиземном море и лучший курорт класса люкс. Как лучший люксовый курорт Columbia Beach Resort Pissouri оказался лучше итальянских Forte Village Resort и Villa e Palazzo Aminta Hotel Beauty & Spa Stresa, австрийского Geinberg Private Spa Villas, а также
Vila Joya и Vila Vita Parc в Португалии
Vila Joya и Vila Vita Parc в Португалии
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Помимо победителей на континентальном уровне жюри также выбирает лучших в каждой стране. Так, на локальном уровне Columbia Beach Resort Pissouri выиграл еще один в приз - в номинации «Лучший курорт Кипра»
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Лучшим отелем Кипра признали Amathus Beach Hotel Limassol, представитель международных сетей The Leading Hotels of the World и The Leading SPA Hotels of the World. Отель состоит из двух корпусов, общее число номеров — 239 (103 из них с видом на море). Инфраструктура Amathus Beach Hotel Limassol включает шесть ресторанов и баров, собственный пляж, три бассейна, бизнес-центр и медицинский центр
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Лучшим бутик-отелем назвали Londa Beach Hotel в Лимасоле. Отель входит в сеть Small Luxury Hotels, он включает 68 номеров (на фото - люкс Elite Suite), бизнес-центр и конференц-зал, SPA-центр и собственный пляж
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Лучший люкс года - The Royal Suite в отеле Elysium Hotel. Номер площадью 162 кв. м. включает террасу с собственным бассейном, гостиную и спальню
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Hilton Cyprus в Никосии вновь признали лучшим бизнес-отелем Кипра. Он расположен в центре города, недалеко от Международного конференц-центра. В большом (294 номера) отеле оборудованы бизнес-центр и комнаты для переговоров
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За лучшие резиденции наградили Aphrodite Hills Resort, в этой номинации отель побеждает в четвертый раз подряд
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