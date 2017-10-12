Афиша на выходные: Густав Климт и Эгон Шиле, «Территория» и лучший фильм года
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В Пушкинском музее открылась выставка рисунков Густава Климта и Эгона Шиле. Она замечательная, но до обидного скромная: рисунки и наброски на выставке в основном черно-белые, у Климта – все, у Шиле – за редким исключением. Что, конечно, жаль, потому что колористы оба были замечательные.
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«Аритмия» Бориса Хлебникова - победитель фестиваля «Кинотавр» и, возможно, лучший российский фильм года. Сюжет отчасти сближает его с другой громкой картиной - «Нелюбовью» Андрея Звягинцева: в «Аритмии» тоже показана семейная пара на грани развода. Но если Звягинцев занят жесткой социальной диагностикой, то Хлебников ее скорее избегает, хотя у его фильма символичное название, а герои работают в «Скорой помощи». В «Аритмии» замечательно сыграны главные роли (Александр Яценко и Ирина Горбачева) и замечательно разработан второй план с узнаваемой социальной фактурой, развернутой в череде эпизодов, показывающих работу врачей на выездах
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Основными площадками театрального фестиваля «Территория» в этом году станут Театр наций и его «Новое пространство», Московский музей современного искусства, «Гоголь-центр», Центр им. Вс. Мейерхольда, «Мультимедиа арт музей», ЦСИ «Винзавод». В программе много мастер-классов с ключевыми фигурами современного театра от Анатолия Васильева до Штефана Кэги из Rimini Protokoll
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«Kingsman: Золотое кольцо» - продолжение пародийного шпионского боевика Мэттью Вона, в котором английские аристократы из секретной службы Kingsman сражаются с разного рода дегенератами. Вторая серия не так остроумна, свежа и стилистически выверена, как первая, но сделана почти также лихо. В ней появляются ковбои из американской секретной службы Statesman, работающие под прикрытием алкогольного бизнеса, злодейка в исполнении Джулианны Мур и Элтон Джон, который довольно удачно вышучивает сам себя
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В выходные на углу Мамоновского и Трехпрудного переулка будет открыт временный ресторан Анатолия Комма. Знаменитый шеф представит сет «Залечь на дно в Брюгге» - пять блюд из мидий (например, рагу из мидий с оливками и водорослями, мидии в облаке из пива и красная фасоль или вафельный рожок с кремом из сока мидий и морской спаржи) и десерт. Стоимость сета 2900 руб.
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Весь октябрь в столице проходит Московский гастрономический фестиваль. Его условия много лет не меняются: шефы ресторанов-участников готовят специальные сеты минимум из трех блюд, которые, как правило, придумывают специально для фестиваля. Единственное, что изменилось в этом году - цена: теперь сеты стоят 1900 руб.
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«Бегущий по лезвию 2049» - продолжение одного из главных фантастических фильмов всех времен. режиссер-визионер Дени Вильнев сделал величественный арт-объект. Все очень медленно и очень красиво: улыбку исполнителя главной роли Райана Гослинга надо ждать почти три часа
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«Октябрь» Цая Гоцяна в Пушкинском музее - выставка серьезного китайского художника о русской революции. Масштабная инсталляция с колосящимся полем и картины, созданные взрывами пороха, говорят высоким слогом о тщетности веры в светлое будущее
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