Афиша на выходные: Густав Климт и Эгон Шиле, «Территория» и лучший фильм года

Залечь на дно

В выходные на углу Мамоновского и Трехпрудного переулка будет открыт временный ресторан Анатолия Комма. Знаменитый шеф представит сет «Залечь на дно в Брюгге» - пять блюд из мидий (например, рагу из мидий с оливками и водорослями, мидии в облаке из пива и красная фасоль или вафельный рожок с кремом из сока мидий и морской спаржи) и десерт. Стоимость сета 2900 руб.

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