Памяти актрисы Даниэль Дарье
Звезда французского кинематографа умерла в возрасте 100 лет
Звезда французского кинематографа Даниэль Дарье ушла из жизни в возрасте 100 лет. Она умерла в своем доме в городе Буа-ле-Руа. Об этом передает в четверг газета Le Figaro со ссылкой на AFP
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Дарье дебютировала в кино в 1931 г., когда на экраны вышел фильм австрийского режиссера Вильгельма Тиле «Бал»
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Мировую известность ей принесла роль в картине 1936 г. «Майерлинг» (на фото кадр из фильма)
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Даниэль Дарье в фильме «5 пальцев» (1951 г.)
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Кадр из фильма «Александр Великий» (1956 г.)
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Она также пробовала себя в качестве певицы и выпустила несколько альбомов
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В 2001 г. вместе со своими знаменитыми коллегами она снялась в фильме «8 женщин» Франсуа Озона
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За свою карьеру Дарье снялась в более чем 100 фильмах. Последний фильм с ее участием был снят в 2010 г., когда ей исполнилось 93 года. Француженка трижды признавалась лучшей актрисой этой страны
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