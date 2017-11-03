Как выглядит крупнейший в мире планетарий в Петербурге
Под проекции звездного неба приспособили бывший газгольдер
В здании газгольдера на Обводном канале в Петербурге начинает работу крупнейший в мире «Планетарий № 1», в пятницу он открылся для журналистов
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В субботу, 4 ноября, планетарий должны открыть для посетителей, однако работы еще не завершены, заметил фотограф «Ведомостей»
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Пока фильмы показываются не в полный размер
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Оборудование основного зала планетария насчитывает 40 мощных проекторов
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Диаметр купола - 37 м, общая площадь комплекса - 4000 кв. м
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В комплекс входят звездный зал, музей с космическими экспонатами, интерактивные залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерватория
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Разрешение изображений составит более 256 млн пикселей, а мощность объемного звука будет достигать 50 кВт.
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Стоимость билетов составляет от 300 до 550 руб.
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Продолжительность одного сеанса – 1,5 часа
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