В ГУМе открылась выставка костюмов из «Матильды»
В экспозиции собраны более 70 нарядов, специально созданных для кинофильма Алексея Учителя
На первой линии ГУМа работает выставка «Матильда. Восcоздавая эпоху: костюмы и драгоценности к фильму Алексея Учителя»
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Для экспозиции выбрали более 70 нарядов и аксессуаров, специально созданных для съемок кинофильма Алексея Учителя «Матильда»
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Костюмы представлены вместе с кадрами и моделями декораций из фильма
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Выставка проходит до 22 ноября
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Всего для «Матильды» было создано более 7000 оригинальных нарядов и аксессуаров, над их созданием работало около 100 человек, причем не только в России. Например, ручную вышивку в основном делали в Индии
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Главным художником по костюмам стала Надежда Васильева
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Экспонаты выставки «Матильда. Восcоздавая эпоху: костюмы и драгоценности к фильму Алексея Учителя»
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Все костюмы сделаны на основе исторических прототипов конца XIX - начала XX вв.
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Ткани, обувь и аксессуары для фильма привозили из Италии, Англии, Франции, Америки, Китая
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Все экспонаты можно рассмотреть вблизи, но трогать их нельзя
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Фрагмент выставки
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Помимо одежды и аксессуаров на выставке представлен реквизит со съемок ленты
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Фрагмент выставки
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Панорама выставки «Матильда. Восcоздавая эпоху: костюмы и драгоценности к фильму Алексея Учителя»
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Фрагмент выставки
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