Афиша на выходные: новые «Елки», Рерих и «Путешествие в Рождество»

ВДНХ

22 декабря новогодняя ярмарка открывается и на ВДНХ. В меню традиционные блюда разных стран и народов, деликатесы из мяса кабана, лося, оленя или медведя. А 23 и 24 декабря в Парке ремесел состоится Фестиваль Нового года и Рождества. В программе лекции, квесты, мастер-классы по изготовлению новогодних поделок, арт-битва талантов, ярмарка елочных игрушек и благотворительный аукцион

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