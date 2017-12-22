Афиша на выходные: новые «Елки», Рерих и «Путешествие в Рождество»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Елки» преобразились, они опять смешные (а новелла с Дмитрием Нагиевым очень смешная). Про франшизу принято говорить, что это «добрый фильм», – словосочетание набило оскомину, и про «Елки новые» хочется сказать, что они гуманистичные. Потому что про людей. Если предыдущие пять частей (равно как и «Елки лохматые», и даже «Елки 1914») были попыткой бойкой комедии ситуаций, то в новых «Елках» во всей красе является комедия характеров. В прокате с 21 декабря
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«Вечеринка» – фильм черно-белый, короткий (он длится 71 минуту вместе с титрами и был снят в одном помещении за пару недель) и в фильмографии сценаристки и режиссера Салли Поттер самый забавный. Это длинный анекдот, в котором сквозит традиционное английское отчаяние по поводу того, что все везде идет не так, а уж в политике и подавно. В прокате с 21 декабря
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В усадьбе Лопухиных открылась выставка «Николай Рерих. Восхождение». 190 произведений рассказывают об основных этапах творческого пути великого русского художника: от ранних исторических полотен до философских пейзажей и картин-притч. Произведения для выставки предоставлены Русским музеем, Третьяковской галереей, Музеем Востока и музеем Николая Рериха в Нью-Йорке
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В год столетия русских революций Третьяковская галерея решила показать лучшие, важные и знаковые работы, созданные художниками России в катастрофический год гибели империи и двух революций. Выставка «Некто 1917» работает до 14 января
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Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве в пятый раз. В этом году он посвящен театру. Свои лучшие сказочные постановки на московских улицах покажут европейские коллективы. Гостей фестиваля также ожидают кулинарные мастер-классы и уличные ярмарки
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Бывает, что выставка из двух сотен музейных экспонатов может не только представить важнейший период в истории нашей цивилизации, но и заставить восхититься и удивиться известным со школьных лет событиям. «Владыки океана. Сокровища Португальской империи XVI–XVIII вв.» в Музеях Кремля как раз такая. Собранная по предмету из нескольких музеев, она представляет саму Португалию во времена ее наивысшего расцвета, а также влияние ее на африканские и азиатские колонии
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«Звездные войны: Последние джедаи» — восьмая часть оригинальной франшизы, ее поставил и написал Райан Джонсон — режиссер комедии «Братья Блум», фантастики. Продюсеру Кэтлин Кеннеди все снятое Джонсоном так понравилось, что ему предложили снять еще три части «Звездных войн», действие в которых будет происходить в другой галактике и с новыми героями
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В Ледовом дворце спорта ЦСК проходят матчи кубка КХЛ. 23 декабря ЦСКА сыграет с «Витязем»
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22 декабря новогодняя ярмарка открывается и на ВДНХ. В меню традиционные блюда разных стран и народов, деликатесы из мяса кабана, лося, оленя или медведя. А 23 и 24 декабря в Парке ремесел состоится Фестиваль Нового года и Рождества. В программе лекции, квесты, мастер-классы по изготовлению новогодних поделок, арт-битва талантов, ярмарка елочных игрушек и благотворительный аукцион
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