Кадр дня
Каким увидели этот день фоторепортеры
9 января 2017 г. Карусель на Красной площади
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8 января 2017 г. Мемориал Джефферсона в Вашингтоне отражается в замерзшем Приливном бассейне.
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7 января 2017 г. Ралли Дакар в Перу
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6 января 2017 г. Председатель правительства Дмитрий Медведев на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
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5 января 2018 г. В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина. Сбор начали активисты движения «Волонтеры Победы» в Хабаровске (на фото)
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4 января 2018 г. Снегопад в Нью-Джерси, США
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3 января 2018 г. Обезьяны греются во время морозов в немецком Штутгарде
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2 января 2018 г. Пара делает селфи на фоне озера в Исламабаде, Пакистан
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1 января 2018 г. Мир встретил 2018 год (на фото Рио-де-Жанейро)
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