Афиша на выходные: «Форма воды», выставка Такаси Мураками в «Гараже» и гастрономический фестиваль
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Форма воды» Гильермо дель Торо. Картина о судьбе немой молодой женщины, влюбленной в человека-амфибию, ставшего результатом научных опытов, получила главный приз Венецианского кинофестиваля, «Золотой глобус» и три премии Гильдии кинокритиков США
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Летом фильм режиссера Рустама Хамдамова «Мешок без дна» участвовал в конкурсе ММКФ и получил спецприз жюри, а скоро отправится на Роттердамский кинофестиваль, где любят все неформатное и нестандартное. Художник, сценарист и режиссер Хамдамов давно имеет статус живой легенды российского кино. Снимает очень редко, в его фильмографии всего шесть картин
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Еще один российский участник последнего Московского кинофестиваля, вышедший в широкий прокат, - лента «Карп отмороженный» Владимира Котта. Главная приманка для зрителей – актерский ансамбль: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов. Неелова играет учительницу русского и литературы на пенсии, которая узнает, что смертельно больна, и, чтобы никого не беспокоить (особенно сына, который уехал в столицу и много работает), начинает тщательно готовиться к своим похоронам
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«Астрал 4: последний ключ» Адама Робитела - очередная серия успешного мистического хоррора об экстрасенсах, выводящих на чистую воду всякую дрянь из потусторонней реальности. Потусторонняя реальность в «Астрале» обычно выглядит как подвал с искаженными пропорциями, по которому герои тупо ходят с фонариком
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Выставка Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» в «Гараже» подходит к концу - она открыта до 4 февраля. До этого момента можно увидеть глазастые цветочки, невозможные грибочки и зубастых зайчиков, прославивших японского художника. Выставка состоит из пяти глав-разделов, каждый из которых посвящен тому или иному феномену японской культуры
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Весь январь в ресторанах «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Волна», «Фаренгейт», «Матрешка», «Бочка», «Казбек», «Шинок» проходит гастрономический фестиваль Set-o-Mania, для которого шефы заведений готовят блюда, не представленные в основном меню. В этот раз каждый шеф предложит два сета на выбор по цене 1850 руб.
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Организаторы фестиваля «Ледовая Москва» продлили его работу до 28 января. На главной площадке фестиваля изо льда построен Кремль с восемью склонами, на которых дети и взрослые могут вдоволь накататься. Главная тема ледового праздника на Поклонной горе — чемпионат мира по футболу, который состоится в России в 2018 г.
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