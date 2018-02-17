Как прошел карнавал в Рио-де-Жанейро
Яркие кадры самого большого костюмированного праздника в мире
В Рио-де Жанейро завершился ежегодный карнавал. В этом году он проходил с 9 по 17 февраля
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Как всегда, центральным событием карнавала стал парад школ самбы, который прошел на самбодроме «Маркиз де Сапукаи»
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Ежегодно школы-участницы соревнуются на карнавале за звание лучшей
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Параллельно параду школ на улицах города идут массовые костюмированные шествия и празднества
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Билет на официальный карнавал стоит от 70 до 2700 реалов (от $22 до $844), уличные мероприятия бесплатны
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В этому году власти Рио-де-Жанейро запретили проведение уличных карнавальных шествий после 22.00 по местному времени, пишет ТАСС
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Мэр города Марселу Кривелла подчеркнул, что не все граждане участвуют в шествиях и их права нужно уважать
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Карнавал в Рио - самый большой в мире, в 2004 г. он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса
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Помимо победителей в конкурсе школ самбы на карнавале выбирают короля, королеву и принцесс. Они получают за победу денежный приз, но вместе с ним и обязанности: в течение целого года посещать мероприятия, посвященные карнавалу, и всячески способствовать его популяризации
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Участники карнавала в Рио-де-Жанейро
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Участники карнавала в Рио-де-Жанейро
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Участники карнавала в Рио-де-Жанейро
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