Как прошел карнавал в Рио-де-Жанейро

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Помимо победителей в конкурсе школ самбы на карнавале выбирают короля, королеву и принцесс. Они получают за победу денежный приз, но вместе с ним и обязанности: в течение целого года посещать мероприятия, посвященные карнавалу, и всячески способствовать его популяризации

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