Стиль жизни / Досуг

Как прошел карнавал в Рио-де-Жанейро

Яркие кадры самого большого костюмированного праздника в мире
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