Афиша на выходные: «Золотая маска», Depeche Mode, «Недели «Оскара» и фестиваль о 90-х
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
23, 24 и 25 февраля в расписании «Золотой маски» спектакль «В гостях. Европа» немецкой группы Rimini Protokoll, который играется в московских квартирах. Ну то есть как играется – вы его и играете. Приходите в гости, садитесь за стол и как-то постепенно становитесь камерным аналогом Евросоюза. Место проведения сообщается только перед началом действия
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Прошлогодний Global Spirit Tour группы Depeche Mode вызвал такой ажиотаж, что музыканты пообещали повторить концерты в рамках зимней части турне. Одним из городов, вызвавшихся второй раз принять легендарную команду, стала Москва. Второй за год концерт пройдет в спортивном комплексе «Олимпийский». 25 февраля, 20.00
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С 23 по 25 февраля в кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль «Эпоха перемен» - о кино и медиа 90-х. На фестивале покажут хиты и неизвестные фильмы 90-х (в расписании - отреставрированный «Кавказский пленник» (на фото кадр из фильма), «8½ долларов», «Про уродов и людей», «Рок» и т. д.), а также ТВ-программы «До 16 и старше» и «Башня». В фойе будут продавать книги о 90-х или изданные в 90-е
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На дискуссионной площадке «Эпохи перемен» обсудят, какие изменения происходили в российской культуре, искусстве и обществе. Центральным событием дискуссионной программы станет презентация и показ первой серии web-сериала «Березовский — это кто?», участниками которой станут Станислав Кучер, Петр Авен, Андрей Лошак, Анна Наринская и Анатолий Голубовский. Полное расписание размещено на сайте фестиваля
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В кинотеатре «Москва» начались «Недели «Оскара» - до середины марта здесь крутят фильмы, претендующие на главную мировую кинонаграду: «Прочь», «Темные времена», «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (на фото)
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«Убийство священного оленя» на «Оскара» не претендует, но внимания заслуживает. В фильме Йоргоса Лантимоса Николь Кидман и Колин Фаррелл играют медиков в браке: белокурая офтальмолог и кардиохирург в древнегреческой густой бороде. Но когда их детей поразит ужасная кара – отнимутся ноги, потекут кровавые слезы – они окажутся бессильны. Все стадии рокового проклятия вскоре разъяснит хирургу его странный 16-летний друг (выдающаяся работа ирландского актера Барри Кеогана)
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Музей русского импрессионизма сделал выставку «Жены. Портреты жен русских художников». Она получилась исключительно лирическая, почти идиллическая
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Эти выходные - последние в графике работы катка на Красной площади (он закрывается 28 февраля). В субботу здесь пройдет мастер-класс фигуриста Юрия Овчинникова, чемпиона СССР и бронзового призера чемпионата Европы 1975 г., где спортсмен научит исполнять базовые элементы фигурного катания. Регистрация на мастер-класс на сайте катка
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Избранные вещи из Музея Людвига в Русском музее объединили в выставку и показывают в Мультимедиа арт музее. Только на время выставки в Москве появилось нечто похожее на мини-музей современного искусства: 38 произведений классиков американского поп-арта, современных российских классиков и наших художников, вышедших на большую арт-сцену в 90-е
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