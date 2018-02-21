Афиша на выходные: «Золотая маска», Depeche Mode, «Недели «Оскара» и фестиваль о 90-х

Karavan

С 23 по 25 февраля в кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль «Эпоха перемен» - о кино и медиа 90-х. На фестивале покажут хиты и неизвестные фильмы 90-х (в расписании - отреставрированный «Кавказский пленник» (на фото кадр из фильма), «8½ долларов», «Про уродов и людей», «Рок» и т. д.), а также ТВ-программы «До 16 и старше» и «Башня». В фойе будут продавать книги о 90-х или изданные в 90-е

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