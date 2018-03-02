Стиль жизни / Линии жизни

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за метели

Более 9000 человек остались без света, из-за непогоды Сахалин оказался в транспортной блокаде
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