В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за метели
Более 9000 человек остались без света, из-за непогоды Сахалин оказался в транспортной блокаде
В Южно-Сахалинске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за усиления метели, сообщила администрация города. На юг Сахалина обрушился мощный циклон из Китая, порывы ветра достигают 25 м/с
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Более 9000 человек на Сахалине остались без электроснабжения, уточнило Минэнерго. Мощность отключенных потребителей – 12,1 МВт
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Ограничено движение на нескольких участках автодорог, из-за почти нулевой видимости в Южно-Сахалинске прекращена работа общественного транспорта, сообщил «Интерфакс»
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Из-за непогоды снегоуборочная техника не может начать чистить дороги, рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии города. В ночь на 3 марта на расчистку города выйдет свыше 200 единиц спецтехники, пообещала администрация
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МЧС сообщило о сильной лавинной опасности в десяти районах Сахалинской области
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В городе организованы пункты временного пребывания для тех, кто из-за непогоды не смог добраться домой. В частности, переждать метель можно в школах, садах и мэрии. Занятия во всех школах города отменены
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Из-за сильнейшего циклона на Сахалине отменены все пригородные поезда, а также поезда дальнего следования
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В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны и отменены более 30 рейсов на прилет и вылет
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