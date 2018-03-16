Лучшие фотографии «Ведомостей» в феврале

Максим Стулов / Ведомости

Первый дом по программе реновации жилья в Москве готов к заселению, сообщил 9 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин (на фото демонстрирует бытовую технику на кухне нового дома)

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