Лучшие фотографии «Ведомостей» в феврале
Продолжаем публиковать самые яркие снимки месяца
26 февраля в Россию вернулись спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане. На фото: чемпионы Игр-2018 хоккеисты Владислав Гавриков и Сергей Андронов
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Празднование Масленицы в арт-парке в Никола-Ленивце получило название «Пламенеющая готика»
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8 февраля в Москве прошла презентация книги депутата Госдумы Натальи Поклонской «Преданность вере и Отечеству»
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Майнинг-ферма на территории технополиса «Москва»
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Президент Владимир Путин 28 февраля вручил госнаграды призерам Олимпиады-2018
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Московский пейзаж
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил детский сад
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Первый дом по программе реновации жилья в Москве готов к заселению, сообщил 9 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин (на фото демонстрирует бытовую технику на кухне нового дома)
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Масленичные гуляния в Москве
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XXVII Отчетно-выборный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Слева – министр финансов Антон Силуанов
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Пресс-конференция кандидата в президенты Ксении Собчак
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Снежные завалы в Архивном переулке в Хамовниках
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