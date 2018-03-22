Афиша на выходные: «Ночь театров», Михаил Жванецкий и «Гонка века»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В «Гонке века» эталонный экранный джентльмен Колин Фёрт играет английского яхтсмена-любителя, который в 1968 г., заложив все свое состояние, отправился в одиночное кругосветное плавание. Но фильм – не история героического выживания, а история аферы. Помимо Фёрта звезды фильма – Рейчел Вайс и Дэвид Тьюлис
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Гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week завершается бранчами. 25 марта с 12:00 до 17:00 специальные меню будут действовать в ресторанах 800°С Contemporary Steak, Big Wine Freaks, Butler, Carmel, FORNETTO, I Like Grill, I Like Wine, Il Forno, Luciano, Molon Lave Live, MØS, PATARA, Steak It Easy, Tilda, Varvara cafe, Бистро «Филе», Карлсон, Тамани, Южане
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В выходные в Манеже пройдет Московский культурный форум. Открытую деловую программу (панельные дискуссии, лекции, круглые столы) с представителями крупнейших московских театров, музеев, галерей, библиотек дополнит развлекательная. Ее центральные события: концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, творческий вечер Романа Карцева и Михаила Жванецкого, вечер, посвящённый 90-летию Э.А. Рязанова. Полное расписание размещено на сайте форума
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Одно из главных мероприятий форума - «Ночь театров» с 24 на 25 марта. Свои программы представят почти 60 театров города. В них пройдут не только репертуарные спектакли, но и мастер-классы, творческие вечера знаменитых актёров и драматургов, экскурсии. Полная программа размещена на сайте проекта
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«Тебя никогда здесь не было» - главная артхаусная премьера недели. Если судить по синопсису, то это кровавый боевик про то, как суровый бывший спецназовец спасает дочь сенатора из элитного борделя для педофилов. Но в роли спецназовца – один из главных американских актеров-неврастеников Хоакин Феникс, а картина участвовала в конкурсе Каннского кинофестиваля (где получила приз за лучшую работу актера, а сценарную награду разделила с «Убийством священного оленя» Йоргоса Лантимоса). Британская постановщица Линн Рэмси любит и умеет портретировать социопатов и психопатов. Медленно и мучительно.
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Выставка Best of Russia на «Винзаводе» - юбилейная, и в этом году организаторы собрали работы победителей 2017 года и 100 лучших фотографий проекта за десять лет. Каждый год фотоконкурс проходил в нескольких номинациях, лучшие снимки выбирало жюри
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Cпектакль «В гостях. Европа» знаменитой немецкой группы Rimini Protokoll играется в московских квартирах. Ну то есть как играется – вы его и играете. Приходите в гости, садитесь за стол и как-то постепенно становитесь камерным аналогом Евросоюза. А уж как там пойдут застольные международные отношения, зависит от участников. Так что каждый спектакль дает уникальный опыт (и с десяток новых знакомств), но неизбежно кое-что уточняет в понимании места и времени, в которых мы живем, – не в гостях, а дома. 23-25 марта, место проведения объявляется перед началом спектакля
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Весенние выставки в «Гараже» – достаточно зрелищные и в меру познавательные. «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е» – самая зрелищная, поскольку кинетическое искусство и оп-арт всегда предлагают эффектные визуальные аттракционы
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