Афиша на выходные: «Ночь театров», Михаил Жванецкий и «Гонка века»

TerritoriЯ

Cпектакль «В гостях. Европа» знаменитой немецкой группы Rimini Protokoll играется в московских квартирах. Ну то есть как играется – вы его и играете. Приходите в гости, садитесь за стол и как-то постепенно становитесь камерным аналогом Евросоюза. А уж как там пойдут застольные международные отношения, зависит от участников. Так что каждый спектакль дает уникальный опыт (и с десяток новых знакомств), но неизбежно кое-что уточняет в понимании места и времени, в которых мы живем, – не в гостях, а дома. 23-25 марта, место проведения объявляется перед началом спектакля

7/8