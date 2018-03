Афиша на выходные: «Ночь театров», Михаил Жванецкий и «Гонка века»

Moscow Restaurant Week

Гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week завершается бранчами. 25 марта с 12:00 до 17:00 специальные меню будут действовать в ресторанах 800°С Contemporary Steak, Big Wine Freaks, Butler, Carmel, FORNETTO, I Like Grill, I Like Wine, Il Forno, Luciano, Molon Lave Live, MØS, PATARA, Steak It Easy, Tilda, Varvara cafe, Бистро «Филе», Карлсон, Тамани, Южане

