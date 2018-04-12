Что показывают в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ

Михаил Метцель / ТАСС

12 апреля, в День космонавтики, открылся реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ. «Космос» был построен в 1939 г., но современный вид обрел после реконструкции в 1954 г. Ремонтные работы в «Космосе» начались весной 2016 г. В павильоне представлены более 100 экспонатов предприятий ОПК, около 2000 архивных документов и около 50 экспонатов, которые были созданы специально для нового центра. Экспозицию осмотрели президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

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