Какие работы современных российских художников претендуют на звание лучших

Андрей Гордеев / Ведомости

В Российской государственной библиотеке проходит выставка номинантов премии в области современного искусства «Инновация-2018». Арт-объекты выставлены непосредственно в читальных залах библиотеки, на Мраморной лестнице и вокруг нее

1/15