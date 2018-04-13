Какие работы современных российских художников претендуют на звание лучших
В Российской государственной библиотеке проходит выставка номинантов «Инновации»
В Российской государственной библиотеке проходит выставка номинантов премии в области современного искусства «Инновация-2018». Арт-объекты выставлены непосредственно в читальных залах библиотеки, на Мраморной лестнице и вокруг нее
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На выставке собраны работы 10 номинантов в категориях «Художник года» и «Новая генерация»
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Работа «Бумажная память», автор - Хаим Сокол. Номинация «Художник года»
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Обстановку в библиотеке не меняли, арт-объекты установили между столами, стеллажами или даже на них
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Вход на выставку свободный, но посетителям, которые не являются читателями РГБ, для посещения нужно оформить читательский билет в подъезде номер 2
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Работа «Границы памяти», автор - Сергей Кищенко, номинация «Художник года»
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Работы Валерия Айзенберга в лестничных пролетах РГБ. Номинация «Художник года»
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Всего на звание лучших претендуют пять проектов в семи номинациях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация» и «Образовательный проект»
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Работа «Инстинкт сохранения», автор - Илья Федотов-Федоров. Номинация «Новая генерация»
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На участие в премии было подано 375 заявок из более чем 50 городов страны
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Проект «Пьяные признания», автор - Игорь Самолет. Номинация «Новая генерация»
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По словам автора, идея этой работы - художественная инсталляция из сообщений и фотографий, сделанных на телефон
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Победителей объявят 27 апреля. Денежный приз составляет 500 000 руб. Победитель в номинации «Книга года» получает 300 000 руб.
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Выставка в РГБ продлится до 12 мая
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