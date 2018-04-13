Лучшие фотографии года - победители конкурса World Press Photo
Главный приз достался снимку митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Организаторы международного конкурса World Press Photo объявили победителей. Главный приз достался фотографу из Венесуэлы Роналдо Шемидту за снимок эпизода митинга против президента страны Николаса Мадуро. В объектив фотографа попал 28-летний Виктор Салазар, он загорелся, когда рядом взорвался бензобак мотоцикла. Салазар выжил, получив ожоги первой и второй степени. Эта же фотография стала лучшей в номинации «Главная новость»
1/14
Номинация: «Главные новости. Одиночный кадр»
Название снимка и автор: «Кризис рохинджа», Патрик Браун, Австралия.
О чем фотография: Тела беженцев этнической группы рохинджа, пытавшихся на лодке сбежать из Мьянмы, но утонувших
Название снимка и автор: «Кризис рохинджа», Патрик Браун, Австралия.
О чем фотография: Тела беженцев этнической группы рохинджа, пытавшихся на лодке сбежать из Мьянмы, но утонувших
2/14
Номинация: «Главные новости. Серия фотографий»
Название снимка и автор: «Битва за Мосул», Айвор Прикетт, Ирландия.
О чем фотография: Военные изучают последствия нападения террориста-смертника из ИГ (запрещенная в России организация)
Название снимка и автор: «Битва за Мосул», Айвор Прикетт, Ирландия.
О чем фотография: Военные изучают последствия нападения террориста-смертника из ИГ (запрещенная в России организация)
3/14
Номинация: «Окружающая среда. Одиночный кадр»
Название снимка и автор: «В ожидании свободы», Нейл Олдридж, ЮАР.
О чем фотография: Детеныш южного белого носорога с завязанными глазами и накачанный лекарствами и наркотиками, спит, пока его собираются выпустить в дикую природу после спасения от браконьеров
Название снимка и автор: «В ожидании свободы», Нейл Олдридж, ЮАР.
О чем фотография: Детеныш южного белого носорога с завязанными глазами и накачанный лекарствами и наркотиками, спит, пока его собираются выпустить в дикую природу после спасения от браконьеров
4/14
Номинация: «Окружающая среда. Серия фотографий»
Название снимка и автор: «Страна мусора», Кадир ван Лоуизен.
О чем фотографии: На свалку в Олусосуне, Нигерия, поступает около 3000 тонн отходов и более 4000 человек, многие из которых живут там же, на территории свалки, вручную копаются в мусоре, выбирая все, что можно продать или переработать
Название снимка и автор: «Страна мусора», Кадир ван Лоуизен.
О чем фотографии: На свалку в Олусосуне, Нигерия, поступает около 3000 тонн отходов и более 4000 человек, многие из которых живут там же, на территории свалки, вручную копаются в мусоре, выбирая все, что можно продать или переработать
5/14
Номинация: «Длительные проекты»
Название снимка и автор: «Я из Вальдфиртеля», Карла Когельман
О чем фотографии: Серия документальных снимков показывает повседневную жизнь сестер Алены и Ханны, живущих в голландском Вальдфиртеле
Название снимка и автор: «Я из Вальдфиртеля», Карла Когельман
О чем фотографии: Серия документальных снимков показывает повседневную жизнь сестер Алены и Ханны, живущих в голландском Вальдфиртеле
8/14
Номинация: «Природа. Одиночный кадр»
Автор: Кори Арнольд
О чем фотография: В объектив американского фотографа попал белоголовый орлан. Еще давно они были близки к вымиранию, но сейчас их популяция восстанавливается
Автор: Кори Арнольд
О чем фотография: В объектив американского фотографа попал белоголовый орлан. Еще давно они были близки к вымиранию, но сейчас их популяция восстанавливается
9/14
Номинация: «Природа. Серия фотографий»
Название снимка и автор: «Воины, которые когда-то боялись слонов, теперь защищают их», Эми Витейл
О чем фотографии: Серия снимков американки о новорожденных слонах, проходящих реабилитацию перед отправкой в специальное учреждение для осиротевших животных в Кении
Название снимка и автор: «Воины, которые когда-то боялись слонов, теперь защищают их», Эми Витейл
О чем фотографии: Серия снимков американки о новорожденных слонах, проходящих реабилитацию перед отправкой в специальное учреждение для осиротевших животных в Кении
10/14
Номинация: «Люди. Одиночный кадр»
Название снимка и автор: «Синдром отстраненности», Магнус Веннман, Швеция.
О чем фотография: Две девушки с редкой особенностью - синдромом отстраненности, страдающие которым не способны ни на какую физическую активность, от еды и речи до движения
Название снимка и автор: «Синдром отстраненности», Магнус Веннман, Швеция.
О чем фотография: Две девушки с редкой особенностью - синдромом отстраненности, страдающие которым не способны ни на какую физическую активность, от еды и речи до движения
11/14
Номинация: «Люди. Серия фотографий»
Автор: Адам Фергюсон
О чем фотографии: Репортаж американского фотографа с портретами девушек, похищенных боевиками радикальной нигерийской исламистской группировки «Боко Харам» (запрещена в России), но убежавшим из плена
Автор: Адам Фергюсон
О чем фотографии: Репортаж американского фотографа с портретами девушек, похищенных боевиками радикальной нигерийской исламистской группировки «Боко Харам» (запрещена в России), но убежавшим из плена
12/14
Номинация: «Спорт. Одиночный кадр»
Название снимка и автор: «Королевский футбол», Оливер Скарфф
О чем фотография: Британский фотограф снял, как спортсмены борются за мяч во время матча по средневековому футболу в Эшберне, графство Дербишир
Название снимка и автор: «Королевский футбол», Оливер Скарфф
О чем фотография: Британский фотограф снял, как спортсмены борются за мяч во время матча по средневековому футболу в Эшберне, графство Дербишир
13/14
Номинация: «Спорт. Серия фотографий»
Автор: Ален Шредер
О чем фотографии: снимки бельгийского фотографа посвящены соревнованиям молодых жокеев на острове Сумбава в Индонезии
Автор: Ален Шредер
О чем фотографии: снимки бельгийского фотографа посвящены соревнованиям молодых жокеев на острове Сумбава в Индонезии
14/14
Самые популярные галереи