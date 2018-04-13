Лучшие фотографии года - победители конкурса World Press Photo

Kadir van Lohuizen

Номинация: «Окружающая среда. Серия фотографий»

Название снимка и автор: «Страна мусора», Кадир ван Лоуизен.

О чем фотографии: На свалку в Олусосуне, Нигерия, поступает около 3000 тонн отходов и более 4000 человек, многие из которых живут там же, на территории свалки, вручную копаются в мусоре, выбирая все, что можно продать или переработать

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