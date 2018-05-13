Стиль жизни / Досуг В парке Горького прошел речной фестиваль Праздник навигации отметили парадом флота и водно-музыкальным шоу 13 мая 12:16 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Андрей Гордеев / Ведомости 1/10 Андрей Гордеев / Ведомости 2/10 Андрей Гордеев / Ведомости 3/10 Андрей Гордеев / Ведомости 4/10 Андрей Гордеев / Ведомости 5/10 Андрей Гордеев / Ведомости 6/10 Андрей Гордеев / Ведомости 7/10 Андрей Гордеев / Ведомости 8/10 Андрей Гордеев / Ведомости 9/10 Андрей Гордеев / Ведомости 10/10 Самые популярные галереи Фото В парке Горького прошел речной фестиваль Праздник навигации отметили парадом флота и водно-музыкальным шоу Афиша на выходные: «Остров собак», «Лицо» и фотобиеннале «Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США Это посты в Facebook и Instagram Кто приедет на Петербургский экономический форум Макрон и Абэ примут участие в пленарной сессии форума Как выглядит новая модель магазинов «Ашан» В сети появятся более дорогие продукты и увеличится ассортимент Путин забросил пять шайб в первом матче после инаугурации Его команда обыграла соперников, за которых играл Потанин, со счетом 12:7 Rolls-Royce представил первый в истории марки внедорожник В модели Cullinan дизайнеры старались воплотить образ сурового саксонского воина