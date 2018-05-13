Стиль жизни / Досуг

В парке Горького прошел речной фестиваль

Праздник навигации отметили парадом флота и водно-музыкальным шоу
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