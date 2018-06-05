UBS составил рейтинг городов по затратам на ночную жизнь
Дороже всего отдыхать ночью в Цюрихе. В Москве можно расслабиться за $26,6
Банк UBS составил рейтинг городов с самой дорогой ночной жизнью. По мнению экспертов, вечеринка обычного человека включает в себя поход в ночной клуб, покупку минимум двух коктейлей, «Биг Мака» и поездку на такси домой.
Инвестбанкиры оценили расходы на ночную жизнь в 13 городах. Согласно исследованию, дороже всего ночная вечеринка в Цюрихе - $93,79. «Биг Мак» – за $6,88, билет в ночной клуб в среднем стоит $26,50, два коктейля - $36,03, а поездка на такси - $24,38
Инвестбанкиры оценили расходы на ночную жизнь в 13 городах. Согласно исследованию, дороже всего ночная вечеринка в Цюрихе - $93,79. «Биг Мак» – за $6,88, билет в ночной клуб в среднем стоит $26,50, два коктейля - $36,03, а поездка на такси - $24,38
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На втором месте рейтинга - Майами. Расходы на вечеринку – $87,18
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На третьем месте - Стокгольм ($86,97)
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На четвертом месте - Нью-Йорк ($78,44)
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На пятом месте - Барселона ($65,01)
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На шестом месте - Сидней ($62,78)
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На седьмом месте - Гонконг ($62,33)
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На восьмом месте - Париж ($60,84)
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На девятом месте - Токио ($58,04)
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На десятом месте - Прага ($46,29)
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На одиннадцатом месте - Рио-де-Жанейро ($44,07)
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На двеннадцатом месте - Москва ($26,56)
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На тринадцатом месте – Мехико. Нужно будет потратить $20,35
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