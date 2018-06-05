Стиль жизни / Досуг

UBS составил рейтинг городов по затратам на ночную жизнь

Дороже всего отдыхать ночью в Цюрихе. В Москве можно расслабиться за $26,6
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