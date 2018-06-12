Стиль жизни / Досуг

Как москвичи и туристы отметили День России

Несмотря на непогоду, сотни людей приняли участие в праздновании
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