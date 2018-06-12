Стиль жизни / Досуг Как москвичи и туристы отметили День России Несмотря на непогоду, сотни людей приняли участие в праздновании 12 июня 18:37 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Евгений Разумный / Ведомости 1/14 Евгений Разумный / Ведомости 2/14 Евгений Разумный / Ведомости 3/14 Евгений Разумный / Ведомости 4/14 Евгений Разумный / Ведомости 5/14 Евгений Разумный / Ведомости 6/14 Евгений Разумный / Ведомости 7/14 Евгений Разумный / Ведомости 8/14 Евгений Разумный / Ведомости 9/14 Евгений Разумный / Ведомости 10/14 Евгений Разумный / Ведомости 11/14 Евгений Разумный / Ведомости 12/14 Евгений Разумный / Ведомости 13/14 Евгений Разумный / Ведомости 14/14 Самые популярные галереи Фото Как москвичи и туристы отметили День России Несмотря на непогоду, сотни людей приняли участие в праздновании МЧС опубликовало фотографии столкнувшегося с баржей катамарана Следствие возложило на владельца катамарана ответственность за гибель 11 человек «Камаз» представил в Казани беспилотный электробус Со скоростью 10 км/час электробус ШАТЛ проехал 650 м Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж Историческое рукопожатие лидеров длилось 12 секунд Как прошел митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола» В митинге оппозиции, по данным МВД, приняли участие около 1700 человек Как прошли скачки на приз президента на Центральном Московском ипподроме Призовой фонд скачек составляет 10 млн рублей Салах и сборная Египта прилетели в Чечню Соперники сборной России будут жить и тренироваться в Грозном