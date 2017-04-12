Подразделение Agent Provocateur в США вслед за британским подало заявление о банкротстве

Американское подразделение британской компании Agent Provocateur, производящей белье, подало заявление в суд о защите от кредиторов согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве для ускорения продажи активов, пишет Market Watch.

Ранее Agent Provocateur подписала соглашение о продаже 12 магазинов в США агентству Four Marketing, которое купило британский бизнес компании.

Four Marketing выделило Agent Provocateur заем в $500 000 для проведения процедуры банкротства.

Agent Provocateur перешла под конкурсное управление в марте этого года.