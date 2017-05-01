Умер писатель Анатолий Алексин

1 мая в Люксембурге в возрасте 92 лет умер советский писатель и драматург Анатолий Алексин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение в Facebook журналиста и писателя Дмитрия Лиханова. Лиханов ссылается на дочь Алексина.

Анатолий Алексин (настоящая фамилия Гоберман) родился 3 августа 1924 г. в Москве. Первые стихи он опубликовал в «Пионерской правде», затем публиковался в «Комсомольской правде». В эвакуации в Каменске-Уральском он работал ответственным редактором газеты «Крепость обороны» на Уральском алюминиевом заводе. В 1950 г. он окончил Московский институт востоковедения в 1950 году и в тот же год издал первый сборник повестей «Тридцать один день», позаимствовав сценический псевдоним матери - актрисы.

Он был членом КПСС с 1958 г., секретарем правления Союза писателей РСФСР с 1970 по 1982 гг., затем еще семь лет - освобожденным секретарем этого союза, членом редколлегии журнала «Юность». В 1993 году он эмигрировал в Израиль, с 2011 г. перебрался в Люксембург.

Алексин был лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1974 г.) и Государственной премии СССР (1978 г.).

Среди его повестей известны «Саша и Шура», «А тем временем где-то», «Мой брат играет на кларнете», «Третий в пятом ряду», «Сигнальщики и горнисты», «Очень страшная история».