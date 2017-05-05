Путин заявил о готовности России принять летние Олимпийские игры в 2028 году – АР

Россия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 г. в Санкт-Петербурге, Сочи и даже Казани. Такую возможность не исключил российский президент Владимир Путин. Он письменно ответил на вопросы британского журналиста Дэвида Миллера.

«Мы пока не собираемся делать какие-либо конкретные заявления. В 2014 г. наша страна успешно провела зимние Олимпийские игры в Сочи. Однако я не исключаю, что Россия подаст заявку на право проведения еще одной Олимпиады», — передает слова российского лидера Associated Press.

В России помимо Москвы есть много других городов, в которых можно провести летнюю Олимпиаду.

Путин в интервью Миллеру также прокомментировал ситуацию с допингом в России. Президент считает, что Россия уже сделала «необратимые» шаги по изменению антидопинговой системы, борьба с допингом будет продолжена.

Подать заявку на проведение Олимпиады в 2028 г. можно будет уже в 2019 г.