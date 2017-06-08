Организаторы аукциона Antiquorum уточнили происхождение лота «часы Путина»

Попавшие на торги аукционного дома Antiquorum часы Patek Philippe Triple Complication, которые журналисты назвали «часами Путина», действительно были куплены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин». Это «Русской службе» ВВС сообщил представитель Monaco Legends, которая проводит аукцион. Он сказал, что в гарантийном талоне на часы говорится, что они принадлежат человеку, которого так зовут. Никакой дополнительной информации об этом человеке в талоне не указано.

«В 99,9% случаев в гарантийном паспорте Pathek Philippe указано имя фактического покупателя часов и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека, - сказал представитель Monaco Legends. - Такими являются случаи, когда часы приобретаются в подарок. Но у официального дистрибутора должны быть необходимые подтверждения того, что именно указываемой персоне часы будут переданы в качестве подарка». Раз компания Pathek Philippe или ее дистрибутор указали в гарантийном паспорте в качестве владельца Владимира Владимировича Путина, то они имели для этого все необходимые подтверждения и документы, добавил он.

Ранее на эти часы обратил внимание сайт онлайн-магазина по продаже часов премиум-класса Hodinkee. Авторы сайта выложили фотографию документа с именем владельца часов Mr Vladimir Vladimirovic Putin и предположили, что часы стоимостью примерно $1 млн принадлежат президенту России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал информацию о продаже «часов Путина» фейком.

По словам представителя Monaco Legends, модель Patek Philippe 5208P Triple Complication - очень редкая, ее производят ограниченными партиями, купить их можно только по спецзаказу и по запросу от особенных клиентов.

Право заполнять гарантийный паспорт есть только у официальных дилеров Pathek Philippe. Талон часов, попавших на торги, был оформлен лондонским магазином Watches of Switzerland. Комментарий от этого магазина ВВС пока не получила.

Модель Pathek Philippe 52008P имеет платиновый корпус, вечный календарь и золотой циферблат, сообщает «Русская служба» ВВС. По оценке Monaco Legends, стоимость этих часов колеблется от 900 000 до 1,5 млн евро. Торги по «часам Путина» состоятся 19 июля. По наблюдениям журналистов, самыми дорогими часами, которые видели на Путине, были часы за 500 000 евро.