Малкин в составе «Питтсбурга» в третий раз подряд выиграл Кубок Стэнли

Хоккейный клуб «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:0. Это победа стала четвертой в финальной серии турнира. Таким образом, «Питтсбург» в пятый раз стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе команды триумфатором стал российский нападающий Евгений Малкин. В «Питтсбурге» он выиграл этот трофей в третий раз: ранее это ему удалось сделать в 2009 и 2016 гг.

В матче с «Нэшвиллом» «Питтсбург» открыл счет на предпоследней минуте третьего периода, а на последней, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока, удвоил.