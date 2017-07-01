Поветкин победил Руденко в бою за титул WBO International в супертяжелом весе

В Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники) завершился вечер профессионального бокса. Главным событием стал поединок между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко. На кону стояли вакантный интернациональный титул WBO и WBA Интерконти.

Поветкин одержал победу по очкам, решение судей было единогласным. Для спортмена это первая победа после дисквалификации.

Напомним, в допинг-пробе Александра Поветкина в декабре обнаружили запрещенное вещество остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба «Б» спортсмена тоже оказалась положительной. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок.