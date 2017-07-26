Новый фильм о Бонде выйдет в 2019 году

Новый, 25-й, фильм, рассказывающий о жизни агента 007 Джеймса Бонда, выйдет на экраны кинотеатров в 2019 г. Ленту, у которой еще нет официального названия, покажут 8 ноября в США. Пока держат в секрете, кто станет новым Бондом. Кинокомпании сообщили, что детали о новом фильме появятся позднее. Сценарий нового фильма напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над предыдущими четырьмя картинами о Бонде – «Спектр», «Скайфолл», «Квант милосердия» и «Казино «Рояль». Кто займет режиссерское кресло, пока не известно. Несколько недель назад сообщалось, что свое согласие на участие снова дал Дэниэл Крэйг, однако официально студия этого не подтвердила.