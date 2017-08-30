Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом пройдет в Колонном зале Дома союзов

Церемония прощания со скрипачом Дмитрием Коганом состоится 2 сентября в Колонном зале Дома союзов, сообщил «РИА Новости» пианист Юрий Розум. «В субботу панихида предварительно запланирована на 11.00 в Колонном зале, потом отпевание на Ордынке. Кладбище пока не утверждено», — сказал он.

Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался 29 августа в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Собеседник ТАСС в окружении скрипача рассказал, что «причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание».

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 г. в Москве в семье потомственных музыкантов. Его дед - скрипач Леонид Коган, бабушка - скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец - дирижер Павел Коган, мать - пианистка Любовь Казинская. Он начал играть на скрипке в шесть лет, в десять впервые выступил с симфоническим оркестром, а в пятнадцать – с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 1998 г. Дмитрий Коган стал солистом Московской государственной академической филармонии. Музыкант записал 10 компакт-дисков при помощи таких звукозаписывающих компаний, как Delos, Conforza, DV Classics. Он был активным популяризатором классической музыки.