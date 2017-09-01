Giorgio Armani запустит курсы для кинематографистов

Giorgio Armani с января 2018 г. запускает бесплатный кинематографический курс. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Курс Armani/Laboratorio включает мастер-классы, лекции и практические занятия по режиссуре, работе со сценарием, костюмами и гримом, сценографии, фотографии, редакторскому мастерству. Занятия будут проходить в выставочном пространстве Armani/Silos в Милане.

В курс входят восемь тематических модулей, по одному на каждую дисциплину. Модули включают практическую работу и прикладные занятия.

Участников выберут на конкурсной основе, прием заявок и условия проведения будут размещены на сайте Armani/Silos.

По окончании курса студенты создадут короткометражные фильмы, темой которых станет творчество Джорджио Армани.