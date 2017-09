Первая крупная выставка Christian Dior пройдет в США

В Денверском художественном музее пройдет первая в США крупная ретроспективная выставка Christian Dior. Экспозиция From Paris to the World представит 150 костюмов haute couture, аксессуары, эскизы, видео с показов, фотографии и другие материалы из архивов французского дома. Выставка охватит творчество всех главных дизайнеров марки, от Кристиана Диора до Марии Грации Кьюри.

Выставка From Paris to the World будет проходить с 18 ноября по 3 марта 2018 г.

Сейчас французский дом представляет другую крупную выставку - Christian Dior: Designer of Dreams в Музее декоративного искусства в Париже. Эта экспозиция приурочена к 70-летию Dior и стала самой масштабной в истории музея. Для нее подготовили более трехсот кутюрных нарядов, созданных не только Кристианом Диором, но и остальными дизайнерами, в разное время работавшими в Christian Dior: Ивом Сен-Лораном, Марком Боаном, Джанфранко Ферре, Джоном Гальяно, Рафом Симонсом и Марией Грацией Кьюри.