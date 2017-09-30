Умерла актриса театра Табакова Наталия Журавлева

В субботу на 80-м году жизни умерла актриса Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, заслуженная артистка России Наталия Журавлева. Об этом сообщается на сайте театра.

Журавлева родилась 21 декабря 1937 г. Училась в школе-студии МХАТ, где впоследствии стала преподавать сценическую речь. В 1960 г. начала работать в Театре им. Ленинского Комсомола.

«В 1995 г. Олег Табаков пригласил Наталию Журавлеву в труппу “подвального” театра, где актриса сразу стала своей в кругу его учеников», — говорится в сообщении. За 20 лет работы в театре на улице Чаплыгина Журавлева создала «ряд ярких образов из произведений русских и зарубежных классиков», отметили в театре.

О месте и времени прощания с актрисой и дате ее похорон будет сообщено позже.